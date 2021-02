“Quizá ya me tenía que haber ido”: Toño Mauri se confesó tras su brutal batalla contra COVID-19 y su trasplante de pulmones

El actor de 56 años se dijo feliz de haber salido avante de la enfermedad (Captura de Pantalla: Instagram @antonio.mauri)

Este 12 de febrero el actor Toño Mauri fue dado de alta luego de permanecer durante siete meses hospitalizado en el University of Florida Health Shands, donde se internó debido a complicaciones derivadas de su infección por COVID-19.

El caso del actor y cantante conmocionó al público, pues Antonio Mauri Villariño, su nombre completo, estuvo al borde de la muerte en tres ocasiones por lo menos, incluso cayó en coma y la gravedad de su situación lo hizo requerir un doble trasplante de pulmón con el que a sus 56 años de edad por fin pudo ser dado de alta y trasladado a su casa.

El hermano de la también famosa Graciela Mauri narró para el programa Despierta América cómo fue el duro proceso que tuvo que afrontar para librar la batalla frente a este mortal virus, y se dijo feliz y agradecido con Dios por poder contarlo.

Toño estuvo cerca de fallecer en al menos 3 ocasiones durante su larga estancia hospitalaria (Foto: Twitter@RIDNoticias)

“Yo pensé que me iba al hospital y que ese mismo día regresaba a mi casa, ¿cuál fue mi sorpresa? Que no fue así, que ahí empezó esta historia que acaba de terminar. El virus atacó directamente mis pulmones, los dañó muchísimo y entonces ya no podía respirar. La única esperanza que me dan era buscar un trasplante de pulmones, lo primero que pensé fue en mis hijos, en Carla (su esposa), mi familia y le dije al doctor que no importa lo que tuviera que hacer, de ahí no me acuerdo de nada hasta que desperté del coma”, contó quien fuera integrante de la banda pop de los 80 Fresas con crema, que conformó al lado de Mariana Levy y Andrea Legarreta.

Mauri narró que de esta difícil experiencia rescata su acercamiento espiritual con Dios, de quien asegura que sintió su presencia ayudándolo a sobreponerse.

“Volé un helicóptero a Florida y entré al hospital, desde ahí empezó el proceso del trasplante y yo estaba muy emocionado de ver a mis hijos y lo hice, Dios estuvo conmigo siempre, le dije ‘Dios mío dame la mano, no me sueltes, acompáñame’ y me acompañó, yo sentía su presencia, me daba paz, me daba mucha paz . Sentía algo que me decía que todo iba a estar bien, a los diez días me dijeron que ya tenía unos pulmones”, narró visiblemente conmovido y al borde del llanto en la sección Pregúntale al doctor del programa matutino.

Toño Mauri contó que el deseo de reencontrarse con su familia fue lo que le dio la fuerza para sobreponerse y luchar contra la enfermedad (Foto: Cuartoscuro)

Karla me platicó que tuve una hemorragia interna, que de repente le hablaron y le dijeron que no iba a pasar la noche, y al día siguiente le hablaron y le dijeron que no sabían qué había pasado, pero que yo estaba normal

Toño recordó cómo el personal médico que lo atendió durante tantos meses, al salir le dedicaron una tarjeta donde escribieron sus mensajes de ánimo, detalle que el actor atesorará para siempre.

“Me afiancé más a Dios, porque el único que puede hacer esto son ustedes, pero Dios creo que es el que decide, quizá yo ya me tenía que haber ido y me dio la oportunidad de regresar, cada noche pensé que era la última. Cuando me despidieron del hospital, ese momento no lo voy a olvidar nunca, esta tarjeta es la firma de todos, todos me cuidaron, yo lo veía como ángeles. Cuando abracé a mis hijos, primero pensé ‘lo logré, lo logramos juntos’, abrazarlos es lo que yo anhelaba, era mi esperanza.

“Estoy muy feliz de despertar cada día, de ver la luz, de ver lo que más quiero, de estar vivo, físicamente no puedo caminar, tengo la traqueotomía, pero son cosas que van a llegar a su tiempo, por eso le pido a la gente que se cuide, si tienen que usar lo que tengan que usar, úsenlo. Este virus es algo terrible, estoy muy feliz de estar vivo”, finalizó el intérprete.

