Luis Miguel estuvo al pendiente de Toño Mauri cuando se enfermó de COVID-19

Fotos: Instagram @z.baldo / @lmxlm

Después de estar en coma, someterse a un trasplante de pulmón y ocho meses en hospitalización, el actor Toño Mauri logró vencer al COVID-19. Todo este tiempo no solo su familia estuvo al pendiente de su estado de salud, sino también su gran amigo Luis Miguel.

El actor ha ido retomando poco a poco sus actividades, y en una entrevista que otorgó a Ventaneando, confesó que “El Sol”, quien es su amigo desde que eran adolescentes, estuvo al tanto de su evolución en el hospital. “Vino todo esto (de su enfermedad) y a después con mi cuñado Miguel (Alemán) me mandó un mensaje diciendo que, obviamente, estaba pendiente de lo que me sucedía”, contó Mauri para el programa.

El actor también comentó que la última vez que vio al intérprete de Tengo Todo Excepto A Ti fue en Miami, a pesar de que no estuvieron juntos por mucho tiempo, consideró que el encuentro fue especial.

Toño Mauri dijo que tuvo una experiencia espiritual en su hospitalización, pues según él, lo visitó un misterioso clérigo (Foto: Twitter / @unnimediosmx)

“Yo lo había visto en Miami, estuvimos platicando antes de que empezara la pandemia. Estábamos allá, se dio una reunión, estuve platicando con él. Me llamó mucho la atención un detalle, me dijo ‘¿Qué tienes aquí?’ y saqué de mi camisa un rosario, yo siempre traigo mi rosario, ese no lo dejo nunca, (LuisMi) respondió: ‘Mira lo que tengo yo’ y él también sacó de su camisa un rosario, le dije ‘¡Qué bueno! Siente que en todo momento están contigo. Siempre que puedas búscala y rézale a ellos porque siempre te escuchan. Fue una plática muy amena, poquito después empezó la pandemia”, relató Toño.

Esta es de las pocas amistades que ha mantenido Micky, con Miguel Alemán, su hermana Carla Alemán y el esposo de ella, Toño Mauri. Los tres aparecieron en una de las primeras escenas del primer capítulo de Luis Miguel, la serie que se grabó en el emblemático Baby ‘O en 2018.

Van Rankin apareció en un cameo en la serie de Luismi. Aquí con Toño Mauri y Alejandro Basteri

Después de que Mauri logró salir del hospital, la debilidad muscular que todavía tenía por haber permanecido en cama durante tantos meses, sufrió algunos accidentes que no eran tan alarmantes, pero hubo una ocasión en la que tuvo que ser atendido ya que le tuvieron que poner algunas puntadas cerca de la ceja izquierda.

“Tropecé con el pie derecho, se clavó en el piso. Ya no tengo suficiente peso para sostenerme. Conforme está pasando el tiempo, mis nervios y mis músculos se van activando, entonces alcancé a caer de lado, a moverme de lado, entonces mi cabeza pegó en el piso y me abrí aquí (señalando su ceja) y me dolió un poquito la cadera. Me hicieron pruebas y no tengo nada roto”, detalló Mauri a Sale el Sol.

Toño Mauri ha ido recuperando su fuerza muscular después de dase de alta del hospital (Foto: Captura de pantalla YouTube/Sale el Sol)

Aunque el cantante aún no ha logrado recuperarse totalmente después de su hospitalización, su respiración y fluidez al hablar son notablemente mejores a diferencia de cuando lo dieron de alta después de su operación.

El histrión había anunciado que llevaría su experiencia con el COVID-19 a la pantalla chica a través de un documental producido por su hijo, y en esta entrevista agregó que un escritor que lo contactó también narrará sus peores momentos con el Coronavirus, pero en papel.

Toño ha explicado que tuvo como principal motivación para su recuperación la boda de su hija, Carla Mauri, la cual se realizó en Miami el 8 de mayo de este año. Carla tuvo que aplazar el día de la ceremonia para que su padre tuviera la oportunidad de estar presente, lo cual finalmente fue posible a principios de este año cuando él la llevó de la mano al altar.

