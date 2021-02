Toño Mauri negó tráfico de influencias en su doble trasplante de pulmones: “Llegué como un paciente más”

El actor de 56 años planea fundar una organización para apoyar a pacientes COVID-19 (Foto: Captura de pantalla)

Fue hace unos días, el 12 de febrero, cuando Toño Mauri salió del University of Florida Health Shands Hospital, centro en el que se encontraba internado en Miami desde hace más de ocho meses, luego de haber sufrido tremendas complicaciones que deterioraron su salud después de haber dado positivo a COVID-19. La situación fue tan dura para el actor que tuvo que recibir un doble trasplante de pulmón, en una complicada cirugía encabezada por el doctor Andrés Peláez, con lo cual el famoso pudo ver mejorías en su condición de salud.

El actor que se ha ido recuperando poco a poco, causó conmoción a su salida del hospital, pues su situación preocupó a su familia y al público, que se mantuvo al pendiente de la evolución de su caso, toda vez que el histrión permaneció en estado de coma durante cuatro meses.

Ahora Mauri enfrentó una nueva controversia, pues algunas personas especularon que el actor habría hecho uso de un supuesto tráfico de influencias en Estados Unidos para acceder a la operación donde recibió dos pulmones. En una conferencia de prensa online, el también cantante aclaró el punto por el que se le ha señalado, asegurando que la operación fue posible por su seguro de gastos médicos:

Toño Mauri permaneció cuatro meses en coma y estuvo a punto de morir al menos en tres ocasiones (Foto: Twitter@RIDNoticias)

“No es un tema de que ‘yo lo puedo cubrir’ o de que ‘conozco a fulanito de tal’, eso no, aquí, en Estados Unidos no funciona de esa manera”, expresó el hermano de la también famosa Graciela Mauri, y aseguró que en el centro hospitalario fue tratado como cualquier otro paciente, por lo que no tuvo ninguna clase de privilegios en su estancia por su condición de famoso.

“Yo llegué aquí sin ninguna recomendación, sin ninguna carta, simplemente llegué como un paciente más. Siempre hemos tenido un seguro como cualquier persona, se me trató como cualquier paciente que requiere este servicio. De hecho, aquí nadie sabe quién soy, ni de dónde vengo, simplemente entras a un lugar donde hay gente que está todo el tiempo entregada a los enfermos”, expresó.

Toño Mauri reveló sentirse muy agradecido con la persona que le donó los pulmones, así como con su familia, por lo que buscará, en cuanto le sea posible y vea más estabilidad en su salud, conocerlos para agradecer en persona: “Hice una carta para la familia del donante donde le expreso lo que siento, mi agradecimiento y si hay la oportunidad me gustaría conocerlos”, añadió.

El actor bajó mucho de peso. Actualmente pesa 48 kilos, siendo su peso habitual 64 kilos (Foto: Jesse S. Jones/Jesse S. Jones\University of Florida)

Le ofrecí a Dios lo que siempre le ofrecido, mi vida, y que él tomara la decisión, su decisión fue ponerme en las mejores manos que podrían ser, que son los doctores, que gracias a ellos y a Dios estoy aquí

Toño expresó que cuando las circunstancias lo permitan, le gustaría llevar su caso a un proyecto de entretenimiento, como una serie o un documental donde narre las vicisitudes de las que salió avante en su larga estancia hospitalaria:

“Creo que mi tarea es dar mi testimonio a la gente que me escuche y que vea físicamente que es verdad, que vea físicamente cómo tu familia y tus amigos se van gastando, se van entristeciendo”, reveló.

Toño Mauri se encuentra al cuidado de su familia en Kenansville, Florida (Foto: Cuartoscuro)

La familia Mauri Alemán permanecerá en Kenansville, Florida, un mes más para que el actor pueda realizar la terapia física que requiere, a nueve semanas del trasplante que salvó su vida. El actor también planea la creación de una fundación para ayudar a los enfermos de COVID-19, pues desea apoyar a las personas que como él, pasaron o están pasando por una dura recuperación.

“Estamos con mucha paz mi familia y yo, estamos con mucho entusiasmo y ganas de vivir, cada uno vivió la experiencia a su manera y esta ha sido muy fuerte”, expresó el actor.

