Cómo está Toño Mauri a dos meses de haber salido del hospital

Toño Mauri ha participado en telenovelas como El Privilegio de Amar (Foto: Twitter@RIDNoticias)

Durante el mes de marzo el actor Toño Mauri estuvo recibiendo terapias de recuperación en el hospital Gainesville de Estados Unidos, de acuerdo con la fotografía que publicó en Instagram su hijo y las declaraciones que hizo su hermana para el programa Ventaneando, su salud ha mejorado considerablemente y está a punto de regresar a su casa.

El día de hoy Graciela Mauri compartió con el programa Ventaneando cuál es el estado de su hermano, explicó que ha tenido una considerable mejoría en su salud, por lo que pronto podría regresar a su casa ubicada en Miami, también contó que no lo ha visto todavía y que ya puede hablar perfectamente bien.

Hace dos días Antonio Mauri Jr. subió a su cuenta de Instagram una fotografía donde está paseando con el actor en el jardín del hospital donde toma su terapia, en el mensaje con el que acompañó dicha imagen agradeció poder convivir con Toño Mauri para la celebración de la temporada y expresó que en ese momento comenzaba la verdadera recuperación.

“Aprovechando las últimas caminadas de Gainesville que increíble Pascua poder festejar a Jesús con @antonio.mauri Tanto que agradecer Seguimos en el camino hacia la meta!! Ahora si empieza la recuperación”, escribió.

Así fue la publicación del hijo de Toño Mauri (Foto: captura de pantalla Instagram/@antonio_mauri_)

En los comentarios los seguidores del actor demostraron su apoyo con mensajes como “Muchos cariños y pronta recuperación! Dios los cuide” y “Se ve que todo va viento en popa! Gracias por compartir esta linda imagen que nos llena de de alegría!”

A principios de marzo Toño Mauri Jr. contó para Venga la Alegría que su padre estuvo muy motivado para recuperarse durante todo el proceso.

“Va todo increíble, todo va rapidísimo. Él le está echando unas ganas increíbles, es increíble verlo. Gracias a Dios todo bien, sus chequeos van saliendo bien y nosotros estamos súper felices de estar juntos en familia”, expresó en su momento.

Luego de haber sufrido graves complicaciones que deterioraron su salud después de haber dado positivo a COVID-19, el actor quien dio vida a Alonso del Ángel en 1998 tuvo que recibir un doble trasplante de pulmón.

El actor de 56 años planea fundar una organización para apoyar a pacientes COVID-19 (Foto: Captura de pantalla)

Sin embargo a 7 días de haber sido dado de alta de dicha intervención, se enfrentó a una polémica pues algunas personas especularon que el actor habría hecho uso de un supuesto tráfico de influencias en Estados Unidos para acceder a la operación donde recibió dos pulmones.

En una conferencia de prensa online, el también cantante aclaró el punto por el cual se le ha señalado, asegurando que la operación fue posible por su seguro de gastos médicos:

“No es un tema de que ‘yo lo puedo cubrir’ o de que ‘conozco a fulanito de tal’, eso no, aquí, en Estados Unidos no funciona de esa manera, yo llegué aquí sin ninguna recomendación, sin ninguna carta, simplemente llegué como un paciente más. Siempre hemos tenido un seguro como cualquier persona, se me trató como cualquier paciente que requiere este servicio. De hecho, aquí nadie sabe quién soy, ni de dónde vengo, simplemente entras a un lugar donde hay gente que está todo el tiempo entregada a los enfermos”, expresó.

El actor a su salida del hospital (Foto: Jesse S. Jones/Jesse S. Jones\University of Florida)

En dicha conferencia también expresó su agradecimiento con la familia del donante de órganos.

También dio a conocer que le gustaría llevar su experiencia de larga estancia hospitalaria a un proyecto de entretenimiento como una serie o un documental “Creo que mi tarea es dar mi testimonio a la gente que me escuche y que vea físicamente que es verdad, que vea físicamente cómo tu familia y tus amigos se van gastando, se van entristeciendo”, compartió.

