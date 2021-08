Natalia Téllez contó cómo fue la infidelidad que vivió hace unos años

Natalia intentó hablar del tema con su novio pero él le mintió Foto: Instagram @natalia_tellez

Durante la última transmisión de Netas Divinas, las conductoras del programa hablaron sobre relaciones amorosas e infidelidad, y contaron sus experiencias al respecto, por lo que Natalia Téllez aprovechó la oportunidad para sincerarse acerca de una de sus relaciones pasadas, donde afirmó que sufrió una traición.

Natalia afirmó que enterarse de la infidelidad no le afectó tanto, fueron más bien las circunstancias bajo las que sucedió quienes le causaron un gran malestar, y pesar del dolor que le provocó el suceso, Natalia afirmó que intentó salvar la relación, pero le fue imposible: “Lo triste y lo duro es toda esta traición, toda esta mentira”, dijo la conductora.

La conductora comenzó su anécdota dando su punto de vista acerca de las relaciones en pareja: “Yo no creo que nosotros, la gente, no somos monógamos para siempre, la verdad es que creo que es imposible pedirle a mi pareja que nunca le guste física o sexualmente otra persona”, dijo Natalia y continuó: “Entonces creo que el acuerdo a largo plazo sería, y yo le he hablado con parejas, que no nos mintamos”.

Natalia afirma no estar educada de una manera conservadora (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Natalia afirmó que aquél acuerdo le ha dado tranquilidad en varias de sus relaciones anteriores, pero no siempre ha funcionado, pues en alguna ocasión uno de sus ex novios no respetó el acuerdo.

“Lo que más coraje me dio la vez que me pusieron el cuerno fue que cuando yo hablé con mi novio y le dije: ‘No estoy educada de una manera conservadora, yo entiendo que cosas suceden cuando las relaciones se van prolongando, a la gente le gustan otras personas y preferiría obvio en un mundo ideal, que no ames nunca a nadie más que a mí y que sólo yo te guste, pero si no, preferiría que lo pudiéramos hablar’”, dijo la conductora.

A pesar de haberse mostrado de una manera comprensiva con su ex pareja, Natalia contó que él le mintió al respecto, lo cual entorpeció la llegada a un acuerdo en la relación.

Natalia hubiera querido arreglar la siuación si se hubiera respetado el acuerdo previo Foto: Instagram @natalia_tellez

Daniela Magún, otra de las conductoras del programa, le preguntó si hubiera perdonado a su pareja en aquél momento si él hubiera sido honesto acerca de su infidelidad, a lo cual Natalia respondió lo siguiente: “Siento que hubiera sido muy duro, a lo mejor hubiera necesitado como un tiempo para razonarlo, pero siento que justo porque el acuerdo es ‘hablemos’ hubiera intentado arreglarlo”.

Natalia no reveló el nombre del ex novio con el que vivió el desafortunado incidente, pero los fans de la conductora especularon a través de redes sociales, que se trataba de Christopher Uckermann, pues afirmaron que ya había dado pistas al respecto anteriormente.

Hace unas semanas, la conductora confesó durante la transmisión del mismo programa, que tras una decepción amorosa hace unos años, intentó darse la oportunidad de mantener una relación sentimental con otra mujer, lo cual no resultó como esperaba.

(Foto: Instagram)

“Yo intenté salir con mujeres, lo intenté cuando terminé con un novio del que estaba muy enamorada. Yo salía con muchachos y me quedaba dormida en las citas, no importaba si era guapo o estaba buenote”, dijo Natalia.

Después de varias citas fallidas, Natalia platicó la situación con una sexóloga que acudió al programa de radio donde ella trabajaba: “le dije ‘es que me quedo dormida cuando voy a las citas, a lo mejor soy bisexual”, ante lo cual ella respondió pidiéndole su número: “La chava rápidamente me dijo ‘pues dame tu teléfono y salgamos’. Yo la vi y dije ‘pues va, salgamos’. Fue algo en mi cabeza donde me vi como toda una femme fatale”.

Después de salir con la sexóloga, Natalia afirmó que no había “sentido la química”, por lo que la relación no prosperó. Posteriormente le contó lo sucedido a su familia y afirmó que aún le hacen bromas al respecto.

