Asesinato del testigo clave del caso Pecci demostraría el alcance de las redes criminales entre Colombia y Paraguay

Han pasado cuatro años sin que existan avances sobre la identidad de los autores intelectuales del crimen - crédito Visuales IA

El 10 de mayo de 2022 se registró el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia, lo que provocó que comenzara una investigación en la que las autoridades de ambos países buscarían identificar a los responsables del crimen.

Cuatro años después, los criminales que ejecutaron el plan de asesinar a Pecci ya fueron capturados y algunos de ellos han recibido condenas por lo registrado; sin embargo, hasta la fecha sigue sin haber claridad sobre quién ordenó el magnicidio.

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Al respecto, el medio especializado InSight Crime publicó un informe titulado: “De Paraguay a Colombia: El alcance mortífero de la delincuencia transnacional”, con el que expusieron todas las pruebas asociadas a la muerte de Pecci y el alcance transnacional que representó el crimen.

En primer lugar, recordaron que en Colombia se registró el asesinato de Luis Correa Galeano, principal testigo del magnicidio, en un caso en el que estarían involucrados al menos cinco funcionarios del Inpec y está siendo adelantada una investigación anunciada por el director de esta entidad.

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Correa fue asesinado luego de firmar un acuerdo con la Fiscalía en Colombia - crédito EFE

Cabe recordar que Correa Galeano falleció luego de protagonizar una presunta riña el 3 de enero de 2026 en la cárcel La Picota, en Bogotá, lo que ha generado varias dudas debido a que estaba adelantando un proceso de negociación con la justicia bajo el compromiso de entregar nombres claves en el asesinato de Pecci a cambio de una reducción en su condena.

De acuerdo con la Fiscalía, Correa fue el encargado de la logística y entrega de las armas con las que fue asesinado el fiscal paraguayo; además, tras su muerte fue encontrada una libreta en la que tenía nombres de varios procesados por tráfico de drogas y lavado de activos en Paraguay, lo que sería clave para identificar a los posibles autores intelectuales de los dos crímenes, puesto que existe la hipótesis de que fue ultimado para evitar que hablara ante las autoridades.

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Entre los nombres más destacados está el de Miguel Ángel Insfrán Galeano y Sebastián Marset, líderes del narcotráfico que pasa por Paraguay y que encabezaban una investigación liderada por Pecci sobre blanqueamiento de activos en ese país.

El fiscal paraguayo fue asesinado en mayo de 2022 en Colombia - crédito EFE

Sobre la muerte del testigo clave del caso del fiscal paraguayo, el medio especializado menciona que se trata de un mensaje directo para los demás participantes del crimen que siguen con vida.

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De la misma forma, recordaron que en el 2000 se registró una colaboración entre las autoridades de Paraguay y Colombia, en la que se investigó sobre el entrenamiento que recibieron los integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) por parte de las extintas Farc-EP sobre tácticas de secuestro y uso de explosivos.

En ese sentido, consideran que lo registrado actualmente es una muestra de cómo ha cambiado la conexión criminal entre Colombia y Paraguay, tomando un mayor poder las redes criminales que buscan eliminar las amenazas que tienen en ambos países.

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En esta conexión también habría participación de criminales de otros continentes, puesto que estarían siguiendo una táctica de la mafia italiana para callar a todos los que puedan tener conocimiento sobre la muerte de Pecci.

El fiscal encabezaba las investigaciones de varios de los nombres que aparecen en la libreta del testigo asesinado - crédito EFE

Para argumentar esto revelaron el testimonio del confeso asesino de Luis Correa Galeano, que afirmó no tener conocimiento de los crímenes que había cometido la víctima antes de la presunta riña; mientras que Francisco Bernate, abogado defensor del asesinado, aseguró que este ya había recibido amenazas en su contra.

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“Habíamos advertido a las autoridades sobre el peligro que corría esta persona y no se tomó ninguna precaución. Por el contrario, de estar en el búnker de la Fiscalía, pasó a una penitenciaría común donde lo asesinaron”.

El medio citado recordó que en los últimos años se ha identificado que al menos siete funcionarios del Inpec, junto con familiares de internos, tenían roles marcados en una red de corrupción que permitió el ingreso de bienes y materiales a La Picota, lo que explicaría cómo ingresaron las armas con las que fue asesinado el testigo y cómo la delincuencia paraguaya logró permear en Colombia para no dejar cabos sueltos en el asesinato de Pecci.

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