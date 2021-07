Lyn May se lanzó contra Danna Paola y Chiquis Rivera y la compararon con Carmen Salinas

Lyn May en la nueva Carmen Salinas según los conductores de "Chisme no Like" (Foto: Cuartoscuro)

En una entrevista exclusiva para el programa Chisme no Like, Lyn May le dejó saber a Chiquis Rivera y a Danna Paola su pensamientos acerca de ellas y sus cuerpos con comentarios subidos de tono, que se suman a una vasta lista de declaraciones que la vedette ha hecho durante las últimas semanas en relación a a diversas personalidades del medio artístico.

Con respecto a Danna Paola, la actriz dijo lo siguiente: “Estoy muy molesta con esa niña porque oye, me está copiando el movimiento de mis caderas en su baile. ¿Por qué no se pone a estudiar? Que vaya a una academia a estudiar baile. Además no tiene nada, ¡está plana!, que se opere el busto por favor. Y creo que no canta muy bonito que digamos”.

Los fuertes comentarios acerca del cuerpo de la joven cantante fueron acompañados con la siguiente crítica a Chiquis Rivera: “Ay, se me hace una falta de respeto, que estando así se retrate desnuda. Le digo que baje de peso. Se pone en una tina de baño y las lonjas se le van para acá y para allá. ¿Por qué se toma esas fotos si tiene la cola como las ballenas?”.

Lyn May ha opinado fuertemente en contra de varios famosos (Foto: Cuartoscuro)

Hace unos días también dio su opinión con respecto a Belinda y Christian Nodal: “Ay, no me hables de Belinda porque no me gusta, está muy flaca, canta feo”, dijo la bailarina, ante lo cual los reporteros le preguntaron si sentía celos por su relación con Nodal y ella respondió: “¿Celosa de quién? Si yo tengo unos buenotes”.

Aunque opinó de manera muy segura con respecto a la cantante, Lyn May aseguró que nunca la ha visto en persona, por lo que no le cae “ni gorda ni flaca”.

“Me preguntaron y yo dije lo que pienso de esta chava Belinda, ya dije que no hace nada y que me copió. Yo saqué un video con Markos D1 casándonos y ella me copió que se iba a casar con este chango, no sé quién es, Christian Nodás (sic)”, fueron las palabras de la bailarina.

Lyn May aseguró que Madonna le copia sus atuendos (IG: lyn_may_)

De la misma forma, Lyn May ha asegurado recientemente que Madonna y Jennifer Lopez le copian sus atuendos: “Mi vestuario es muy atrevido, pues es para mayores de 18 años. Tiene mucho erotismo y todas me lo han copiado, hasta Madonna me ha copiado. Fíjate, Jennifer Lopez tiene todos los mallones que me ha hecho Mitzy (su diseñadora)”.

“Mitzy también le hace la ropa a Jennifer Lopez, luego se le antoja mi ropa a ella y quiere otro vestuario como el mío. Y ahora Madonna está igual, yo saqué esta peluca y ahora la usa ella, todo me copian a mí”, dijo la artista con respecto a las grandes cantantes.

Los conductores del programa Chisme no Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani, aseguraron que Lyn May se está convirtiendo en “la nueva Carmelita Salinas’', debido a la naturaleza de sus opiniones.

A pesar de haber sufrido por la apariencia de su rostro, Lyn May criticó el cuerpo de los demás (Foto: Netflix)

La vedette también ha expresado su sentir con respecto a Ninel Conde, a quien criticó después de su aparición en la nueva obra de Sergio Mayer Sie7e: “No me gustó, porque parece que las pusieron ahí. Todo el show ya estaba y nada más ellas parecían un florero, pero no bailaron. Por donde quiera veo mucha publicidad de Ninel Conde pero no hace nada”, dijo la artista y continuó: “Ella no es constante, a todos los ensayos me platican que llega dos horas tarde, imagínate si yo le doy una clase y llega dos horas tarde, pues ya no le abro la puerta”.

