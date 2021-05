Vecinos: además de Lyn May, qué famoso actor podría estar en la temporada 11

Vecinos lleva al aire desde 2005 (Foto: Captura de pantalla/YouTube@Distrito Comedia)

La onceava temporada de Vecinos se estrenará el próximo 13 de junio a través del canal Las Estrellas y ocupará el horario de las 7:30 de la noche en la sección conocida como Domingos de sofá.

De acuerdo con el sitio oficial de Las Estrellas, las grabaciones de esta producción a cargo de Elías Solorio comenzaron el 25 de enero al mismo tiempo que los episodios de la temporada 10. En el final de esta entrega, la serie tuvo una escena “post-créditos” que revelaría la participación del personaje Don Barriga del Chavo del 8.

La ex vedette Lyn May compartió a través de su cuenta de Instagram una fotografía en el detrás de cámaras de Vecinos, imagen que confirmó su participación como invitada al elenco de esta serie. No obstante ni ella ni la cuenta oficial de Vecinos han aclarado cuál será su papel.

En la fotografía también fue captado Edgar Vivar, el actor quien dio vida al Señor Barriga en El Chavo del 8, esto podría significar su participación en la temporada 11 de Vecinos.

Esta fue la publicación de Lyn May donde apareció Edgar Vivar (Foto: captura de pantalla /Instagram@lyn_may)

Cabe señalar que en el último episodio de la temporada 10, este actor ya había tenido una aparición con su personaje, por lo que Lyn May podría haber filtrado la participación de este talento.

En los créditos del episodio 15, mientras corrían los créditos de la producción, Don Barriga -Edgar Vivar- va caminando por la calle y se detiene frente a un cartel pegado en el edificio donde se desarrolla Vecinos, así que menciona: “Ah mira, ‘Se renta’, me recuerda mucho a la vecindad del Chavo que me rentaba antes”.

Después de esta referencia a la producción de Roberto Gómez Bolaños, una voz dice que la historia continuará en la próxima temporada.

Edgar Vivar hizo una referencia a la serie El Chavo del 8 (Foto: captura de pantalla/video.televisa.com)

La ex vedette también publicó una fotografía junto a Lalo España y sus seguidores no dudaron en expresar su emoción “Tia May que guapa” y “ya quiero ver el capítulo” son algunos de los mensajes que se pueden leer. Esta no es la primera vez que Lyn May trabaja con Televisa pues ya había participado en un capítulo de Nosotros los guapos en 2016.

Por otro lado también podría aparecer Paco de Miguel, un comediante de redes sociales que satiriza los estereotipos de alumnos, profesoras o madres de familia.

De acuerdo con el sitio oficial de Las Estrellas, todavía no hay detalles sobre su participación, pues no está claro si se representará a sí mismo o jugará el rol de alguno de sus personajes virales.

Lyn May junto a Lalo España (Foto: Instagram/@lyn_may_)

El final de la temporada 10 dejó ver a sus fans la llegada de un nuevo integrante, se trató de Luisito Jr, hijo de Silvita y Luis; pero además de este nacimiento, los episodios 13, 14 y 15 de Vecinos dejaron ver cómo el día de spa de Doña Magda y Don Arturo se convirtió en un desastre, ya que los López Pérez vivieron un accidente automovilístico que los dejó viviendo como indigentes, la mujer de este matrimonio también admitió por fin que es pobre.

Los seguidores de esta serie también demostraron que las transmisiones de Vecinos concluyeron de manera precipitada el pasado 2 de mayo; en los comentarios de las publicaciones del Instagram de Vecinos las personas escribieron mensajes de con cierta tristeza, dos de ellos fueron “¿Cómo que final de temporada? ¿no hay alguito mas?” o “Muy poquitos episodios dan”.

Vecinos (Foto: Captura de pantalla/YouTube@Distrito Comedia)

Vecinos es una serie humorística fue creada en el 2005 por Eugenio Derbez; el pasado 10 de abril Lalo España, intérprete de Germán, compartió su emoción por el buen recibimiento del público y también reveló algunos detalles de los personajes que han dado vida a la serie por los últimos 16 años.

Según comentó con Matilde Obregón: “Cuando llegamos a Vecinos había como una idea visual de las cosas, pero cada quien le metió su sello”.

Respecto a su trayectoria como actor, con participación en otros proyectos como Al derecho y al derbez, agregó: “yo amo esta forma de vida y asumo cuando están difíciles las cosas; hay que buscar, reinventarte, estrategizar todo”.

SEGUIR LEYENDO: