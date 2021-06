El pleito que separó a Lyn May y Wanda Seux hasta el final

Foto: Instagram @wandaseux

Lyn May y Wanda Seux sin dudas fueron de las actrices del cine de ficheras más populares de la década de los setentas. A la fecha, la historia de las dos es controversial. Pues su vida estuvo marcada por las excentricidades y el erotismo, al punto en que cada extensión de su vida mediática estaba empapada de temáticas relacionadas con su imagen o sus exuberancias.

A principios de los años sesenta, poco después de fin de a época de Cine de Oro mexicano, inició una nueva etapa para la pantalla grande. Una marcada por los excesos, la lujuria y las historias que giraban al rededor de los centro nocturnos.

Las actrices encajaban perfectamente en esa nueva apuesta, pues ya venían de ese bajo mundo, aunque tras años de protagonizar películas juntas y colaborar por casi 50 años, una rencilla las separó hasta al final de sus días.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, su relación se remonta a la época en la que Wanda llegó a México, ella originaría de Paraguay. Antes de debutar en el cine, fue una gran amiga de Lyn May, trabajaban en clubes como vedettes y hacían ostentosos espectáculos para adultos. En sus últimos años, Seux fue empleada de la actriz de origen chino.

Foto: Instagram @lyn_may_

El conductor de entretenimiento, dijo que como una de sus trabajadoras, Lyn solo le paga 200 pesos a Wanda, y que al termino de la jornada, para ahorrar lo de sus pasajes, mejor la invitaba a dormir en su casa.

Según el reportero, fueron diferentes personalidades del mundo del entretenimiento los que le aportaron dinero a Wanda en sus últimos años, antes de agravar por una afección respiratoria a finales de 2019. Infante afirmó que Jaime Camil le dio hasta 500 mil pesos.

Debido a los estragos que sufrió por luchar contra el cáncer de mama, que le fue diagnosticado en 2010, Seux, quedó en bancarrota, además de ello, no tuvo oportunidades de empleo en pequeñas producciones. Ello la acerco más a Lyn, aunque según la actriz de ascendencia oriental, Seux aprovechó su estadio con ella para rumorear de su familia a grande medios de comunicación.

Ello le valió una enemistad que no pudo reconciliarse fácil, pues Seux moriría al poco tiempo de hacer supuestas declaraciones sobre las hijas de Lyn. “Estoy muy consternada, muy triste, preocupada porque ya tenía mucho tiempo Wandita enferma y ya nos llevábamos muy bien. Tú sabes que era de la época de las bellezas, de mi época”, dijo May a finales de 2019 al programa De Primera Mano.

(Foto: @lyn_may/Instagram)

Aunque señaló que recordar su distanciamiento “ya no tiene importancia”, Lyn contó cómo se dio esta situación: “Yo la vi una vez hablando de mis hijas en la televisión y me molesté mucho porque los hijos duelen”.

“Desde ahí empezamos, pero no nos peleamos, sino que yo la vi que estaba haciéndose promoción en la televisión por medio de mis hijas. Tú sabes que esto es un circo y hacemos publicidad de lo que sea, entonces me molesté mucho porque los hijos no se deben meter en este circo de nosotros”, agregó al programa.

Pero puntualizó que, después de esta polémica, quedaron en buenos términos, al grado que la última vez que coincidieron “fue antes de la pandemia, que estuve con ella en el hospital y estuvimos ahí muy bien. Ya estaba muy malita”.

“Desgraciadamente para nosotros es triste, pero para ella fue lo mejor, estuvo sufriendo mucho tiempo. Está descansando”, concluyó Lyn May.

Wanda murió el dos de septiembre, a los 72 años en la Casa del Actor, ubicada en la Ciudad de México. La causa del deceso: un paro cardiorespiratorio, razón preliminar del médico que certificó su muerte.

