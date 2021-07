El conmovedor mensaje que Danna Paola dedicó a sus fans tras iniciar una nueva etapa en su vida

La cantante recientemente estrenó su sencillo "Mía" (Foto: captura de pantalla de YouTube).

Danna Paola se ha ganado el corazón de los mexicanos y del mundo desde que era pequeña, pero después de retomar su carrera musical y participar en la serie española Élite, el rumbo de esta joven artista tomó un ritmo acelerado. Es por ello que tras la salida de su más reciente sencillo, y una que otra sorpresa, la protagonista de Atrévete a Soñar dijo unas conmovedoras palabras a sus fans.

“Fluye y construye [...]el crear para mi es mágico, y más cuando se trata de música, es sagrado para mi… y es bellísimo compartirlo y simplemente disfrutar juntos, soñando y viviendo el suspiro tan efímero que tiene una canción hoy en día”, comenzó a escribir la cantante en su Twitter.

Asimismo habló un poco sobre su nuevo sencillo musical “Mía” y aclaró que refleja muchas cosas de la época que actualmente está viviendo.

“Welcome to the new me (refiriéndose a un verso de su nueva canción)” es eso…. la nueva etapa, golpe de madurez, y mucha libertad ¿porque? Porque JUSTO , es muy “MÍA” … de verdad, esta llena de retos, cambios, y la fuerza que me faltaba, y se que la tenemos juntos y vamos de la mano.

La cantante mexicana Danna Paola señaló que se encuentra en una nueva etapa de su vida (Foto: David Fernández/EFE)

Finalmente, agradeció a sus seguidores y les externó todo su cariño: “Les amo les amo les amo infinito, les amo bonito, Muy muy bonito. (ah, y somos suizos, ya se les está olvidando)”, remarcó.

Cabe recordar que a finales de junio Danna Paola se presentó en el programa de espectáculos Hoy, donde reveló, entre otras cosas, que recientemente comenzó a padecer de ansiedad, pero que sobrelleva su condición haciendo las cosas que más le gustan.

“Mi música literalmente, mi mejor terapia es la música, mi familia, bailar, a partir de la cuarentena lo que más aprendí fue el balance entre el trabajo y mi vida personal, tener el tiempo de curarte a ti primero. Primero estás tú, después tú y al último tú, a veces se nos olvida eso”, aseguró la joven artista.

Danna Paola tuvo problemas depresivos por su carrera (Instagram: @dannapaola)

La actriz ya había hablado sobre sus problemas de ansiedad, fue en febrero pasado en el canal de Yordi Rosado en Youtube donde la actriz confesó las causas que la han llevado a padecer de ansiedad.

“Estaba en un proceso de mi vida muy rebelde, me saltaba clases, hice que corrieran a una maestra de la escuela, porque la acusé… me bullearon mucho. Después yo hice bullying y tengo que decir, luego entendí que estaba mal, pedí disculpas”, dijo Danna Paola al hablar de los pocos años que fue a la escuela, época en la que, tanto su vida académica como la profesional fueron desgastantes y dañinas para ella.

De la misma manera, describió lo que ha sentido al tener ataques de ansiedad: “Me empieza a latir super fuerte, me empieza a faltar el aire, pienso que no voy a poder seguir respirando, pienso que me voy a morir, entonces llega un momento en el que me pongo a llorar”.

Hoy en día, Danna Paola sigue lidiando con esta condición, por lo que ella misma asegura se ha vuelto más reservada con sus asuntos personales y lamenta que la gente se lo tome personal, acusándola de ser grosera o políticamente incorrecta.

