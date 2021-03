Un matrimonio obligado a los 16 años, el primer desnudo en un cabaret y un procedimiento que le desfiguró el rostro: la tortuosa vida de Lyn May

La vedette tuvo relaciones amorosas con los hermanos Valdés

Liliana Mendiola, mejor conocida en el mundo artístico como Lyn May, es una actriz, bailarina y vedette mexicana de ascendencia china que nació en 1952 en Acapulco, Guerrero.

La vida de Lyn está enmarcada por momentos difíciles que la llevaron a convertirse en una de las mujeres más deseadas dentro del espectáculo, no sólo por su espectacular figura, también por su hipnotizante movimiento de caderas.

Cuando era niña, la actriz vivía con su madre y seis hermanos debido a que su papá los abandonó. La familia de la pequeña Liliana constantemente enfrentó grandes problemas económicos por lo que, tanto Lyn como su mamá trabajaron arduamente.

Alrededor de los 7 u 8 años de edad se vio obligada a trabajar vendiendo comida, dulces, caracoles y collares que elaboraban en conjunto su mamá y su abuela; ella los ofrecía a los turistas en la orilla del mar.

“Esa fue mi niñez. Yo nunca supe de Reyes, de Santa Claus, de nada de eso. Yo… trabajar, trabajar y trabajar”, confesó la bailarina para el programa El minuto que cambió mi destino.

También, explicó que ella no sabía escribir ni leer porque no había tenido la posibilidad de acceder a la educación. Fue hasta que comenzó a laborar en el medio artístico, y con dos hijas, que comenzó a pagar maestros particulares para que le enseñara.

Por otro lado, cuando tenía 14 años se enamoró de un hombre de 40 quien la llevó a conocer la Ciudad de México. Este hombre abusó sexualmente de ella en un hotel de paso y producto de la violación se embarazó. Se casaron y tuvieron a su primera hija en un matrimonio forzado y lleno de violencia doméstica.

Pero no fue la única vez que la protagonista de Las cabareteras sufrió de abuso, pues recién se destapó que su primer violación ocurrió cuando ella tan sólo tenía 3 años por parte de un amigo de su abuela. Así lo comentó el periodista César Hernández en Sale el Sol.

“Siempre la llegaba a visitar un amigo de la abuela entonces, sin que la abuela se percatara, ese amigo violaba desde los tres años a Lyn May”, explicó.

Otro episodio espantoso que la dejó marcada de por vida fue cuando le inyectaron una sustancia que supuestamente era colágeno. Decidió introducirla dentro de su rostro para verse más bella, pero las cosas resultaron inversas porque meses después del proceso su rosto comenzó a inflamarse aumentando su tamaño.

Esto ocurrió cuando aún se encontraba trabajando en Acapulco. Fue una señora quien la convenció de colocarse esta sustancia, pero en su lugar le suministró aceite, problema por el que hasta el día de hoy tiene secuelas.

“Abusan porque uno es joven, porque uno es inexperta. Me inyectaron aceite de comer, de guisar, de bebé, te dicen que es colágeno, pero no es colágeno. Ellas por sacarte dinero te dicen que es de lo mejor pero no es”, declaró para Ventaneando.

En la década de los setenta, la protagonista de Bellas de Noche estelarizó un show de burlesque en donde ocurrió su primer desnudo en el escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la CDMX.

En una entrevista para el periodista Gustavo Adolfo Infante, declaró que ella nunca se ha emborrachado. Sin embargo, en una reunión con los actores Alfonso Zayas, Rafael Inclán y su pareja de aquel entonces, Guillermo Calderón, probó la cocaína.

“Alonso Zayas me dijo –ándele, prueba- la esa cosa blanca…yo no sentí nada y entonces ya no volví [a consumirla] pues no se siente nada”, declaro.

En cuanto a sus relaciones amorosas, bailarina de 69 años se ha estado casada siete veces a lo largo de su vida y se presume que tuvo relaciones con Manuel “El loco” Valdés, Tin-Tan y productores. Incluso dijo que fue amante de un expresidente mexicano, relación por la que se enfrentó a golpes con la primera dama.

“Yo no tengo la culpa de que él me empezara a mandar regalos, cosas, flores y además iba por mí”, dijo para Imagen Televisión.

Después de la muerte de Antonio Chi en 2008, único matrimonio que tuvo por la iglesia, la actriz de la época de ficheras desenterró el cuerpo de su esposo y lo tuvo en su casa, lo cual le ocasionó problemas con su madre. Sin embargo, le costó trabajo desprenderse de su pareja

“Era mi pareja, yo viví 25 años con él. Fue un matrimonio de 25 años y no lo quería dejar ir. Lo quería”, explicó para Imagen Televisión.

Liliana Mendiola cuenta con múltiples cintas cinematográficas en su trayectoria. Actualmente se encuentra en la mira por una foto provocadora que subió a sus redes sociales.

