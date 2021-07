El atrevido desnudo de Chiquis Rivera que desató las peticiones para que abra su OnlyFans

(Foto: chiquis / Instagram)

En su mejor momento, Chiquis Rivera se dejó ver con una sensual foto en redes sociales para promocionar su más reciente trabajo musical: Pa ti, anque dividió las opiniones por lo reveladora de la imagen.

La cantante apareció sobre su cama para mostrar su escultural cuerpo, el cual ocultó sólo debajo de su larga cabellera y una sábana, por lo que recibió cientos de halagos que incluso la impulsaron a abrir su propia OnlyFans.

“Me suelto el pelo pa ti, solo pa’ ti.. ¡Pa Ti COMING SOON!”, escribió la famosa que durante las últimas semanas ha estado muy activa, tanto por su música, como por sus consejos de belleza y hasta los problemas de dinero al interior de su familia.

“Estás tan bien, Dios mío”, “Bella y sensual”, “Hermosa”, “No puedo esperar para escucharla, Corazón”, “OnlyFans, próximamente”, “Tu look es increíble, bebé”, fueron algunos de los comentarios que sobresalieron en la última publicación de la ganadora de un Grammy Latino.

A pesar de que la imagen fue bien recibida, también recibió algunas críticas que la catalogaron como “vulgar” o que la comparan con otras sensuales fotos que lanzó Jenni Rivera con un toque similar.

“Bien dicen que el que no enseña no vende, se ve que le urge”, “Esta mujer siempre dando la nota, por vulgar, fácil, conflictiva, pero por talento nunca”, “Cuando no hay talento recurren a la morbosidad”, “A falta de talento, encueramiento” o “Mejor que venda botellas de agua con limón pero que no cante”, se resaltó en la misma red social donde fue retomada la sensual fotografía de la hija de la “Diva de la Banda”.

Los comentarios sobre el agua con limón son porque durante las últimas semanas, Chiquis ha estado bajo el ojo público al resaltar que su figura renovada es por el consumo de esta bebida diariamente y por someterse a una operación de busto.

Sobre esta intervención, la hija de Jenni Rivera comentó hace unos meses: “Me operé de las bubis y nada más de las bubis. Ya estoy viendo en las páginas de chismes, que la verdad casi siempre tienen la información incorrecta, no me hice la manga y si lo hubiera hecho se los diría”.

“Me la hice (operación) en las bubis, las quería mas paraditas”, afirmó al mostrar la cicatriz en su busto recién intervenido.

“No me hice la manga (un procedimiento estético) y ya estoy en casa. Las quería más paraditas y ya se me hizo”, precisó para dejar del lado todas las especulaciones.

Destacó el trabajo que hizo el doctor Gutiérrez, con quien fue vista desde hace varias semanas y aprovechó para aclarar que no se trata de una campaña de publicidad, por lo que cubrió todos los gastos del procedimiento.

Agradeció todos los mensajes de apoyo y de preocupación que ha recibido desde que se supo de su intervención, y es que muchos de sus seguidores pensaron que era por cuestiones médicas y no estéticas, como finalmente ocurrió.

Y es que hay que recordar que presumió una cintura afinada hace unos días, la que acreditó al consumo diario de agua caliente con limón, recomendación que no dejó contento a nadie y desató las especulaciones sobre si se habría sometido a una liposucción.

