Lyn May criticó fuerte a Belinda: “Canta feo y es gris”

La vedette reveló las razones por las cuales no le gusta Belinda (Fotos: Instagram @lyn_may_ / @belindapop)

Lyn May añadió a una persona más a su lista de celebridades de las que prefiere no hablar, pues dejó en claro que Belinda no es de sus artistas favoritas, ya que al escuchar el nombre de la cantante aseguró que no le gusta que la mencionen porque no le gusta su físico ni su voz porque las considera planas.

Las cámaras de Sale el Sol captaron a la vedette en la ceremonia inaugural del musical Siete, en el cual acudió utilizando una peluca rosa y luciendo sus mejores atuendos, dispuesta a hablar de las cosas que sus pretendientes le han ofrecido por su belleza y talento, por lo que no dudó en asegurar que no le gusta que le pregunten sobre Belinda, aunque sea una de las cantantes del momento.

Las razones por las que Lyn May no quiere escuchar de la española, es porque para ella una no representa una contrincante, además de que opina que debe hacer algunas mejoras en su persona. “Ay, no me hables de Belinda porque no me gusta, está muy flaca, canta feo”, comenzó la bailarina.

Lyn May afirmó que no le tiene celos a Belinda porque la considera muy delgada (Foto: Cuartoscuro)

Debido a sus primeras declaraciones, reporteros insinuaron que está celosa por el reciente compromiso de la cantante con Christian Nodal, a lo que respondió “¿Celosa de quién? Si yo tengo unos buenotes”, dijo la también actriz.

También recalcó que a ella, incluso sin pedirle matrimonio, le han dado joyas más lujosas que el anillo que el cantante de 22 años le dio a su hoy prometida, por ello no tiene por qué admirarla, además de que se le hace “gris”, pues nunca la ha visto y no le cae “ni gorda ni flaca”, sentenció Lyn May.

Pero no fue la única persona sobre la que se sinceró, y es que habló de uno de los amoríos que tuvo, esta vez con Andrés García, el cual fue durante su juventud. Esta supuesta relación ya la había desmentido hace algunos meses el mismo actor, asegurando que en realidad había sostenido un romance con la hermana de la vedette, y no con ella.

Lyn May dijo que Andrés García no cuenta con el físico que presume (Foto: Captura de pantalla / Sale el Sol)

A pesar de ello, Lyn May sigue sosteniendo que su fugaz aventura con el histrión no fue la mejor experiencia, incluso criticó su físico y lo comparó con el de otras celebridades con las que también mantuvo un amorío, como lo fue Jorge Rivero, quien “está mejor”.

La actriz hace unas semanas sorprendió al confesar que tuvo una corta relación con Eric del Castillo, a quien considera un caballero por la forma en que la ha tratado desde que se conocieron, en el inicio de sus carreras. En este encuentro con medios, volvió a declarar que el primer actor fue un caballero y le guarda un gran aprecio, pero lo que pasó entre ellos ya quedó en el pasado.

Lyn May y Eric del Castillo destaparon el amorío que tuvieron y aseguraron que hoy todavía se guardan cariño (Foto: Cuartoscuro)

Anteriormente, Lyn May detalló en Chisme No Like que ella y Del Castillo se convirtieron en grandes amigos, pero ya que se sintieron atraídos por su físico, decidieron dar el siguiente paso. El protagonista de Fieras en Brama habría conquistado a su compañera con sus canciones, pues asegura que Del Castillo le llegó a dedicar sus temas más románticos.

Su relación no duró mucho tiempo, pues ambos contrajeron matrimonio con sus respectivas parejas, Eric del Castillo incluso se divorció a los tres años de su primera boda, pero la amistad permaneció en pie.

SEGUIR LEYENDO: