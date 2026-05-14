El Julio Verne alemán: un hombre intenta dar la vuelta al mundo en 80 días junto a su perro

Un camión eléctrico atraviesa de noche una autopista donde los diésel tienen prohibido el paso. (Freepik)

Dos siglos después de que lo hiciese Julio Verne, de una manera un poco más analógica, el conductor profesional de camiones y creador de contenido en redes sociales Tobias Wagner, conocido como “Elektrotrucker”, ha anunciado su intención de realizar la primera vuelta al mundo en camión 100 % eléctrico. Wagner prevé utilizar un Mercedes‑Benz eActros 600 como vehículo para esta experiencia, la cual documentará todo el trayecto a través de sus canales de YouTube e Instagram. El proyecto busca demostrar la viabilidad de los camiones eléctricos en rutas de larga distancia, según ha indicado el medio The Driven.

El plan de Wagner consiste en recorrer aproximadamente 45.000 kilómetros a lo largo de más de 35 países en el transcurso de un año, con un límite máximo de 80 paradas para recargar. Este viaje marcaría un precedente global al ser realizado con un camión de grandes dimensiones propulsado únicamente por batería, hecho que Wagner pretende utilizar como argumento a favor de la electrificación en el transporte pesado internacional.

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El conductor alemán, que trabaja para la empresa de logística Nanno Janssen Spedition, cuenta con una amplia experiencia atravesando fronteras en vehículos eléctricos y ha recorrido previamente 200.000 kilómetros al volante de camiones eActros, tanto en rutas nacionales como internacionales. Wagner, acompañado por su perro Krümelix, comparte habitualmente sus vivencias e impresiones como conductor de camiones eléctricos en sus plataformas digitales.

Durante su travesía mundial, Wagner pilotará un eActros 600 modificado, un camión 4×2 carrozado en el centro de producción de Mercedes‑Benz en Wörth am Rhein a mediados de abril. Entre las modificaciones específicas para este viaje figuran un portarruedas de repuesto con unidad de carga móvil integrada, neumáticos individuales, focos adicionales delanteros y una carrocería tipo autocaravana diseñada por la compañía Bliss Mobil, que servirá de alojamiento móvil para Wagner durante todo el recorrido.

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Qué se sabe del viaje mundial en camión eléctrico y qué tecnología incorpora el Mercedes‑Benz eActros 600

La compañía Nanno Janssen se encuentra en pleno proceso de transformación de su flota, reemplazando camiones diésel por vehículos eléctricos y desarrollando su propia infraestructura de recarga. Wagner, en representación de la empresa, ha conducido diversos modelos eléctricos antes de decantarse por el eActros 600 para este reto global. Tal y como ha explicado el propio Tobias Wagner a The Driven, “tras innumerables recorridos por 22 países, tengo claro que los camiones eléctricos funcionan sin problemas en el transporte de larga distancia”. Wagner ha subrayado que su objetivo es convencer “incluso a los escépticos”, inspirándose en la vuelta al mundo de Julio Verne, pero “no en ochenta días, sino en ochenta estaciones de recarga”.

El camión elegido para la vuelta al mundo dispone de una batería de más de 600 kWh y un eje motriz eléctrico eficiente, lo que permite, según el fabricante, una autonomía de 500 kilómetros con una sola carga. La edición adaptada para Wagner incorpora, además, equipamiento específico destinado a garantizar la autonomía y comodidad necesarias para un viaje de semejante envergadura, lo cual facilitaría en gran medida la travesía.

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Descubre cómo la imaginación de Julio Verne, impulsada por el conocimiento científico del siglo XIX, dio vida a inventos como el submarino eléctrico, los cohetes espaciales y la comunicación audiovisual, mucho antes de que existieran.

En palabras de Christian Wilz, presidente del consejo de dirección de Mercedes‑Benz Trucks Germany, recogidas por The Driven, “el transporte eléctrico de larga distancia ya es una realidad en muchas zonas de Europa (…)“. Según relata, sus clientes ”demuestran a diario que la logística eléctrica de larga distancia es viable siempre que exista infraestructura de recarga”. Wilz añadió que la expedición de Wagner servirá para mostrar tanto el potencial de estos vehículos a escala global como las carencias de infraestructura aún existentes en algunas regiones.