“Es el problema del otro”: Geraldine Bazán compartió sus pensamientos sobre la infidelidad

Geraldine Bazán da mensajes de apoyo a quienes han sufrido de infidelidades (Foto: Instagram de Geraldine Bazán)

En la última emisión del programa Pinky Promise, Geraldine Bazán declaró que: “la infidelidad no es tu culpa, si no de la otra persona, o sea, la infidelidad no es como de que ‘¡ay!, ¿pero por qué? si eres hermosa’, o sea no, la infidelidad no es problema tuyo o de quien lo sufre, es el problema del otro”, en medio de una charla entre amigas.

El programa, que se emite por la plataforma YouTube de forma semanal, es conducido por la cantante de JNS, Karla Díaz. Cada capítulo cuenta con diferentes invitadas que conversan con la artista, en esta ocasión estuvieron como huéspedes Geraldine Bazán y Mariana Torres.

Entre la conversación, que duró más de dos horas, surgió inevitablemente el tema de las infidelidades, donde las tres artistas contaron sus experiencias en un ambiente de confianza y bromas, Geraldine aprovechó las declaraciones de Karla Díaz con respecto a las cuatro ocasiones en las que le han sido infiel.

La actriz de 38 se nota recuperada de la lesión se sufrió en sus vacaciones (Foto: Instagram de Geraldine Bazán)

“Pero en ese momento te juzgas y te preguntas. Yo era de ‘siempre fui la mejor novia, atendiendo, súper novia, impecable’ y de pronto cuando te ponen el cuerno es de ‘pero si fui buena novia, te la volaste, te respeté e hiciste esta cosa’. Muy mal niños”, opinó Karla Díaz al hablar de las experiencias que le generaron inseguridades en su juventud.

Geraldine aprovechó para afirmar que “todo se regresa” y expresó su apoyo a quienes han pasado por esta situación.

Recordemos que la actriz terminó su matrimonio con el actor y modelo Gabriel soto por la presunta infidelidad de su esposo con Irina Baeva, a quienes descubrió ya hace unos años, y después explicó los detalles en un video de YouTube.

Años después de lo sucedido, se le sigue cuestionando a la actriz sobre el incidente, a lo cual responde que “Es algo bastante vergonzoso para él y demasiado vergonzoso para mis hijas”, dejando en claro que el tema aún es sensible por el daño que causó en ella y en su familia.

El tema de su divorcio aún es difícil para Geraldine y sus hijas (Foto: Instagram de Geraldine Bazán)

Hoy Geraldine se encuentra feliz con su nueva relación, sobre la cual se especuló mucho en meses pasados y hoy se confirma que existe.

Después de su lesión en la rodilla en enero, de la cual la actriz luce completamente recuperada, Geraldine se encuentra lista para seguir con su carrera y con su vida amorosa. Aunque no dio más detalles sobre su enamorado, varios rumores apuntan a que su nuevo novio es el mexicano Luis Rodrigo Murillo, sobre quien sus fans tienen una enorme sospecha.

En temas de matrimo Geraldine se muestra dudosa aunque no descarta casarse por segunda ocasión: “Nunca digas nunca, sería lindo, pero tampoco es algo que estoy buscando la verdad... Si uno quiere fiesta puede hacer fiesta en cualquier momento, no necesitas casarte”, dijo la actriz.

Por su parte, Gabriel Soto ya tiene todo listo para su boda con Irina Baeva, recordemos que le propuso matrimonio a principios de este mismo año a la modelo y actriz rusa. Aunque anteriormente había declarado que no se sentía listo para el matrimonio, ahora es una realidad, ya que el actor ha viajado para visitar amigos y familiares avisando de su nuevo matrimonio.

