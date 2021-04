“No me da pena mi realidad”: Irina Baeva respondió a indignantes insultos por su relación con Gabriel Soto y escándalo con Geraldine Bazán

(Foto: irinabaeva / Instagram)

La polémica no abandona a Irina Baeva, aunque ella se encuentra más feliz que nunca al lado de Gabriel Soto, y es que la modelo rusa compartió una de las tantas agresiones que recibe a través de redes sociales, precisamente por haber iniciado un tórrido romance desde hace tres años al lado del protagonista de la telenovela de Televisa, Te acuerdas de mí.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz respondió a una ronda de preguntas y respuestas para acercarse un poco más a sus 3,2 millones de seguidores, pero sorprendió que entre datos de su vida reveló una inquietante pregunta que le hicieron.

“¿Por qué eres bien put* y rompe hogares? Pero responde, que no te de pena tu realidad”, cuestionó el participante de la dinámica que llamó la atención en cuestión de horas.

A pesar de la palabra altisonante y el comentario malintencionado, Irina Baeva respondió de la mejor manera y además la publicó para evidenciar las agresiones que aún recibe por su noviazgo con Gabriel Soto, el cual inició cuando el famoso estaba casado con Geraldine Bazán.

“Cada quien crea su propia realidad con sus palabras, vibras, acciones. Y cada quien da lo que tiene en el corazón”, comentó la modelo rusa al inicio.

“Gracias por tomarte el tiempo y de hacer la pregunta. A mí no me da pena mi realidad, espero a ti no te de pena la tuya. ¡Bendiciones!”, concluyó la joven de 28 años.

Con esta respuesta, la prometida de Gabriel Soto volvió a hacer frente a las críticas por la polémica relación que inició en 2018 y por la que ha sido señalada de entrometerce en el matrimonio con Geraldine Bazán.

La pareja fue relacionada sentimentalmente desde 2017, cuando protagonizaron dos proyectos, uno en televisión y otro en teatro, aunque siempre negaron que existiera una relación sentimental porque el actor aún estaba casado con Bazán.

Fue en febrero del 2019 cuando la bomba estalló. Gabriel Soto e Irina Baeva presumieron su amor en las páginas de la revista ¡Hola!, lo que impulsó a la madre de las hijas del actor a contar su verdad de la historia, en la que se ventiló la infidelidad y traición por parte del actor y el acoso de la modelo rusa.

Bazán comentó que notó comportamientos y publicaciones en redes muy “raras”, lo que la llevó a descubrir el fondo de su relación.

Así descubrió que la intención de Irina era “que yo me enterara que ellos tenían algo y, la más importante, lastimarme”. Finalmente, cuando volvió a enfrentar a su esposo, éste le respondió sobre su ahora prometida “es sólo un consuelo, la veo de vez en cuando” y fue entonces que decidió divorciarse.

Desde entonces han tenido que enfrentar más de una vez los escándalos, como los diversos ataques hacia Baeva, la asistencia a una boda en plena pandemia y más recientemente, la publicación del video íntimo de Gabriel Soto.

Fue a inicios de este año cuando los actores confirmaron que después de tres años de un turbulento noviazgo contraerán nupcias en compañía de sus seres queridos, entre los que destacan las hijas del actor y los padres de la modelo.

Días después, la actriz rusa reveló cómo comenzó su romance con su ahora prometido y entre sus declaraciones resaltó que aceptó involucrarse sentimentalmente con un hombre casado, las críticas a las que se ha enfrentado desde que comenzó su relación y hasta que intentó buscar a Geraldine Bazán.

A pesar de los ataques, la misma Irina tiene claras sus prioridades y ya tiene pensada su boda de ensueño. “Nos gustaría hacerlo en México, yo creo que es más fácil porque la familia de Gabriel es mucho más numerosa que la mía, entonces llevarlos a todos para Rusia sería muy complicado. La idea es hacerla en la playa”, comentó en entrevista con el programa Hoy.

