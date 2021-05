Geraldine Bazán lució estrafalarios atuendos al estilo de Cruella

Geraldine Bazán compartió una serie de fotografías en donde lució atuendos al estilo de "Cruella" (Foto: Geraldine Bazan)

Como parte de la promoción de Cruella, filme que tuvo su estreno simultáneo en Disney+ y cines, Geraldine Bazán subió unas fotografías en donde se caracterizó de la icónica villana. Además, la actriz mexicana no sólo posó con estos vestuarios, sino que también los diseñó.

“Que nada te impida ser quién eres... Muestra tu poder, talento y personalidad! Disney me invito a crear diversos looks con inspiración #CruelladeVil y no podría estar más feliz con el resultado. #Selfloveisyourpower”, dijo la presentadora a través de su cuenta de Instagram.

En compañía de este mensaje, Geraldine compartió un video en donde se observa cómo observa los bocetos que realizó de los atuendos y después posa con ellos. Desde un escotado vestido rojo carmesí hasta un elegante falda con manchas de dálmata.

“Todo comienza con ideales, metas y sueños por cumplir. Y sólo cuando reconoces tu PODER y lo muestras la magia comienza...I’m becoming #Cruella!!!”, aseguró Bazán en otra publicación en donde compartió fotografías en individual de los atuendos que realizó.

“Nos inspiramos en @DisneyCruella para crear estos increíbles outfits, hazlo tú también!!! Cruella se estrena de manera simultánea HOY Mayo 28 en cines y @disneyplus con Premier Access por una tarifa adicional única. No te la pierdas!”, agregó la artista para promocionar la película que explora los inicios de Cruella de Vil.

Personalidades del espectáculo como Grettell Valdez, Pablo Portillo, Aarón Balderi y Michelle Torres comentaron la publicación para felicitar a ex pareja de Gabriel Soto: “Cautivando a todos a su paso, estás guapísima”, “Eres una gran mujer, actriz, modelo y sobreto una gran mamá felicidades por tu perseverancia”, “Tu como siempre hermosa y lo que le sigue …una mujer emprendedora con estilo, clase, auténtica un ejemplo a seguir”, fueron algunos de los comentarios.

EMMA STONE Y SU VERSIÓN “PUNK” DE CRUELLA

La historia de Cruella se remonta a mediados del siglo pasado cuando la escritora Dodie Smith publicó la novela Los 101 Dálmatas, en donde retrató una villana despiadada que haría todo por conseguir la piel perfecta para su excéntrico estilo de moda, incluso secuestrar a una enorme camada de cachorros dálmata. Después de esta versión llegó la adaptación de Disney en 1961, la cual popularizó a la franquicia.

Después del clásico del gigante de la animación, llegó un live action del mismo nombre estrenado en 1996, el cual fue aclamado por la crítica y Cruella fue encarnada por la multi nominada al Óscar Glenn Close. La actriz dejó diálogos inolvidables como: “La piel es mi único amor, querida. Vivo para la piel, adoro la piel”.

En "Cruella", Emma Stone dio una interpretación que estuvo a la altura de las anteriores (Fotos: Disney // Twitter @QueTalmagazine / @LaCasaDeEL)

Durante muchos años, estas dos versiones fueron las más conocidas del personaje y las que dotaron de una característica identidad a Cruella, como su abrigo blanco, sus elegantes guantes rojos y su inconfundible boquilla para fumar. Sin embargo, Emma Stone llegó para redefinir a la antagonista y dio una interpretación que superó todas las expectativas.

En el más reciente estreno de Disney, se explora la historia de cómo una joven estafadora llamada Estella se convierte en una vengativa villana amante de la moda. Esto se desarrolla en la década de 1970 en un Londres que se encuentra en medio de la revolución del punk rock, lo cual se ve reflejado en los estrafalarios atuendos.

“Cruella es un personaje al que no le importa gustar a nadie, es todo lo contrario a lo que soy yo, que parece que estoy siempre diciendo ‘por favor, por favor’ buscando la aprobación”, dijo Stone en entrevista para Efe.

