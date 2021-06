“Estoy muy contenta”: Geraldine Bazán habló por primera vez de su nuevo novio

(Foto: Instagram de Geraldine Bazán)

Geraldine Bazán rompió el silencio sobre su actual romance y es que por meses ha mantenido esta relación en un bajo perfil, con lo que intenta alejar su vida amorosa de las controversias y el ojo público, luego de protagonizar una polémica separación con el padre de sus hijas, quien tiene una sólida relación con Irina Baeva.

La actriz de 38 años contó que se encuentra muy feliz al lado de nuevo novio, y sin bien no reveló su identidad, desde hace meses se ha rumorado que tiene un noviazgo con el empresario automotriz, Luis Rodrigo Murillo.

Sobre este amor, que se cree inició hace casi un año, fue cuestionada en el programa de Youtube de Karla Díaz, Pinky Promise, donde quiso perpetuar su discreción, aunque finalmente confesó las bases de su relación actual.

“Sí ando saliendo con alguien, muy contenta, la verdad”, contó ante la integrante de JNS y la también actriz Mariana Torres.

Bazán aclaró que su novio no forma parte del medio artístico, tiene un brillo especial por él y prefirió no contar más detalles de su relación sentimental.

La que sí contó más sobre el romance de su amiga fue la protagonista de Fuego Ardiente, ya que conoce de cerca la relación que ha dado amor a su amiga durante los últimos meses.

“Y se desvive por Geraldine y la quiere y la apapacha y la acompaña y la sube y la baja y qué quieres mi reina y mi amor, estás hermosa… Se desvive por ti. Me encanta”, contó entre risas Mariana Torres.

Para continuar con su vida romántica, la actriz de 100 días para enamorarnos dijo que en su actual relación quiere que exista complicidad y apoyo mutuo.

“Vamos juntos, ni uno es más que otro. Vamos juntos, me impulsas, te impulso, te apoyo, estamos en los momentos complicados, en los felices y crecemos juntos. Realmente esa es la definición de una pareja”, comentó.

También dejó claro que por el momento no tiene interés de volver a contraer matrimonio: “No sé, la verdad es que creo en el amor, definitivamente hoy, mañana y siempre, pero no sé, esta cuestión de casarse por la boda y por eso yo ya lo viví, está increíble y todo, pero creo que una fiesta no es lo mismo que un matrimonio”.

“Nunca digas nunca, sería lindo, pero tampoco es algo que estoy buscando la verdad... Si uno quiere fiesta puede hacer fiesta en cualquier momento, no necesitas casarte”, concluyó.

A inicios de este año, Geraldine Bazán había dado pistas de su nuevo romance, quien supuestamente ya convive con las que hijas que procreó con el actor Gabriel Soto.

Fue al hablar de su estado de salud cuando le dedicó un emotivo mensaje al dueño de su corazón. En aquella ocasión, la actriz había sido intervenida por una lesión en la rodilla y aceptó que una persona muy especial la había procurado en dicho proceso con “amor y tiempo”.

“A ti, que tú ya sabes quién eres, gracias por tu amor, por tu tiempo, por consentirme tanto, gracias”, comentó al final de su transmisión por la red social en la que tiene casi cinco millones de seguidores.

La lesión de Geraldine Bazán ocurrió a inicios de este 2021, justo cuando vacacionaba al lado de sus hijas en la Riviera Maya, viaje que emprendieron después del escándalo por el video íntimo de Gabriel Soto.

Se sabe que Luis Rodrigo Murillo es un empresario automotriz originario de Querétaro, aunque está asentado en la Ciudad de México y constantemente viaja para pasar tiempo al lado de Geraldine Bazán, quien por cuestiones de trabajo y familia, divide su tiempo entre Miami, Florida, y México. Además tiene algunos negocios y propiedades en la capital del país y Estados Unidos.

