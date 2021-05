Pese a negativa de Geraldine Bazán, Irina Baeva se fue de shopping con Gabriel Soto y su hija

Irina, Gabriel y Geraldine se vieron involucrados en un nuevo escándalo (IG: irinabaeva/gabrielsoto/geraldinebazan)

Irina Baeva fue captada conviviendo alegremente con Alexa Miranda, una de las dos hijas que Gabriel Soto procreó al lado de Geraldine Bazán. Además, una prima de la pequeña también los acompañó en su día de shopping que realizaron en un centro comercial al sur de la Ciudad de México.

Y es que pese a que en múltiples ocasiones Geraldine ha externado que no desea que sus hijas convivan con la actriz de origen ruso, parece que dicha “recomendación” ha pasado a segundo término, porque a juzgar por las imágenes difundidas por Suelta la sopa, Alexa se lleva muy bien con la nueva pareja de su papá.

En las imágenes queda claro que la niña no tiene problema alguno en convivir con Irina, contrario a la negativa que ha tenido Geraldine en cuanto a la convivencia de sus hijas con Baeva.

Las pequeñas se veían entusiasmadas con el paseo (Foto: Captura de pantalla Suelta la sopa)

Las imágenes mostradas por el programa de Telemundo causaron revuelo en las redes sociales, donde el público tuvo opiniones encontradas, pues mientras algún sector apoya que la hija conviva con la futura esposa de su padre porque se convertirá en una persona cercana a su vida, otros aún tienen recelo contra la rusa, y no faltó quien asegurara que la rubia busca “robarle” el cariño de sus pequeñas a Bazán.

La familia fue vista en el mall Artz Pedregal, todos usando cubrebocas y acompañados de quien parece ser la niñera de las pequeñas. Llamó la atención también que Alexa se veía entusiasmada cada que Irina le pedía su opinión acerca de una prenda que estaba escogiendo, y la actriz ponía atención a cada recomendación de la niña.

Los actores fueron reconocidos por algunas personas dentro del centro comercial y destacó que la pareja accedió a tomarse un par de fotografías con quienes los abordaron en su día de compras.

La talla de las prendas elegidas por Irina causó sospechas (Foto: Captura de pantalla Suelta la sopa)

Tras un rato en las tiendas, la familia fue captada en la terraza de un restaurante del exclusivo mall de la zona sur de la ciudad capital. Muchos de los seguidores de Geraldine se mostraron molestos en redes sociales porque la conductora le pidió en reiteradas ocasiones a su ex pareja que sus hijas limitaran la convivencia y el trato con Irina, aunque no se sabe si los ex esposos llegaron a un acuerdo en privado.

Además de llamar la atención la buena relación que la pequeña tiene con su papá y su novia, también destacó que Irina fue captada escogiendo y probándose diversas prendas holgadas y de tallas grandes, por lo que esto causó suspicacias de un posible embarazo entre los cibernautas.

Sin embargo, otros usuarios destacaron que Irina simplemente estaba eligiendo prendas “en tendencia”, pues un estilo actual son las “maxi prendas” y las tallas oversize. No obstante, fue la misma actriz que llegó a México gracias a su admiración por las telenovelas nacionales, quien destapó que su enlace matrimonial con el actor de Te acuerdas de mí se vería aplazado por la pandemia.

Los famosos accedieron a fotografiarse con un par de personas que los reconocieron (Foto: Captura de pantalla Suelta la sopa)

Así lo dijo en abril pasado para el programa Hoy: “Nos gustaría hacerlo en México. Yo creo que va a ser más fácil porque la familia de Gabriel es mucho más numerosa que la mía, entonces llevarlos a todos para Rusia creo que sería mucho muy complicado. La idea es hacerlo en la playa, pero como todavía no tenemos nada ni fecha ni cantidad (de invitados), nada de nada (todavía no puedo asegurar)”.

Tras una jornada de compras, la familia entró a un restaurante del lugar (Foto: Captura de pantalla Suelta la sopa)

La relación entre Irina y Gabriel desde su origen ha estado marcada por la polémica, pues desde 2018 se ha rumorado que Soto le fue infiel a su entonces esposa, sin embargo Irina ha expresado muchas veces que comenzó a salir con Soto cuando éste ya no tenía ningún vínculo con la mamá de sus hijas.

