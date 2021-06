“Lo que pasa en Las Vegas...”: Gabriel Soto e Irina Baeva rompieron el silencio sobre un posible embarazo

La modelo rusa y pareja de Gabriel Soto, Irina Beava, tras meses de cuestionamientos sobre su relación sentimental con el actor, rompió el silencio y habló sobre sus planes a futuro. Hizo revelaciones sobre una posible boda y también detalló qué hay detrás de los señalamientos que afirman que será madre dentro de poco.

A inicios de este año, la modelo rusa fue captada comprando ropa holgada en sus vacaciones por Jamaica. Lo anterior generó todo tipo de especulaciones entre el público, aunque ahora ha disipado dudas sobre si está en cinta.

Irina fue interceptada tras su llegada del país insular y negó un embarazo junto “al amor de su vida”, Gabriel Soto. “Estaba pensando el otro día, si yo estuviera embarazada de todas las veces que lo han dicho, ya tendría como cinco. Ni nos da la vida para tanto”, expresó en exclusiva para el matutino Venga la Alegría.

Fotos: @gabrielsoto / @irinabaeva

“Está de moda lo oversize, nada más. Nunca digas nunca, pero por lo pronto, no es el momento porque estamos enfocados en otras cosas. En un futuro a lo mejor”, aseveró la modelo de 28 años a la producción de TV Azteca.

Por su parte, Gabriel Soto utilizó su sentido del humor para desmentir la llegada de un nuevo bebé a su familia: “Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas”, expresó en otra cápsula para el canal.

A pesar de que fue hace más de dos años que Irina Baeva y Gabriel Soto hicieron pública su relación, la actriz rusa ha recibido amenazas, insultos y ataques constantes. Esto debido a que el romance entre ambos comenzó antes de que el actor mexicano se separara de Geraldine Bazán.

En entrevista con Yordi Rosado, la intérprete de Pasión y Poder se sinceró respecto al “precio muy alto” que ha tenido que pagar por iniciar su actual relación y confesó que, hoy en día, considera que su historia de amor comenzó de una forma precipitada.

Fotos: @gabrielsoto / @irinabaeva

“Hay mil versiones, mil historias, mil mentiras, y cosas ciertas. Y yo lo único que te puedo decir ahí es sí, a lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro. Que lo sigo haciendo al día de hoy. Que lo hice por amor. Me enamoré.

Me enamoré de un hombre que estaba separado. Que sí tenía una historia, que sí tenía un bagaje. Que no estaba en mi cartulina a los 20 años cuando yo decía, ‘Claro, quiero un hombre que se esté divorciando y que tenga hijos’. Claro que no. Pero así pasó. Las cosas de pronto se dan de la manera que se dan”, confesó a Rosado Irina Baeva.

Por otra parte, en los últimos meses, el actor mexicano Gabriel Soto ha estelarizado distintos escándalos, como la filtración de un video íntimo, las críticas por su actual proyecto Te acuerdas de mí y la polémica con su ex esposa, Geraldine Bazán. Sin embargo, el intérprete dejó estos temas atrás y reveló cómo se enamoró de su actual prometida, Irina Baeva, con quien inició una relación hace tres años.

“(Me enamoré) Tiempo después, cuando yo empiezo a tener algunos problemas en mi matrimonio por muchos chismes que me sacaron, ya para qué hablamos de eso que fue una de las cosas que me llevó a tener muchos problemas en mi matrimonio”, aseguró el actor en entrevista con el presentador “Burro” Van Rankin en el programa matutino Hoy. Después, Soto agregó que fue en una gira de teatro que realizó junto con Irina donde se enamoró de ella tras más de un año y medio de conocerla.

El intérprete que saltó a la fama por la telenovela Amigas y Rivales también habló sobre su actual compromiso. Dijo que le dio el anillo a Irina en octubre y que aún no tienen una fecha confirmada para la boda: “La verdad es que estoy bastante estable, enamorado, encontré una gran mujer que me quiere, tenemos una gran relación”.

SEGUIR LEYENDO: