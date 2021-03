La verdad detrás del supuesto ingreso de Michelle Rubalcava a “Hoy”

Michelle Rubalcava (Foto: Instagram@michrubalcava/Twitter@HOY)

Han pasado seis meses desde que el conductor Michelle Ruvalcaba salió del programa De primera mano, emisión en la que logró gran popularidad y se ganó la simpatía del público que se mostró desconcertado con el anuncio de la abrupta salida del periodista en septiembre pasado, tras más de dos años como conductor titular.

“Dando un paso hacia adelante y con profundo agradecimiento nos despedimos de Michelle Rubalcava, quien ha sido impecable en su labor como conductor, deseándole siempre el más grande éxito en sus siguientes proyectos”, se leía en un documento dado a conocer a través del Twitter oficial del programa vespertino.

Y es que en el programa que conducía al lado de Gustavo Adolfo Infante y Mónica Noguera ni siquiera se despidió de su público, simplemente dejó de aparecer un día, por lo que su abrupta salida causó curiosidad y confusión entre los televidentes.

“Estoy contento, siempre he pensado que todos los cambios son para bien, creo que es el momento específico para que se cierre el ciclo aquí en De primera mano. Muy agradecido con este canal, me diste la oportunidad de estar a nivel nacional. Gracias por tantos momentos, a toda la producción, a todos, esto es de fiesta, esto no es un adiós, es un hasta pronto”, fue lo que comentó Michelle en su momento.

Al tiempo trascendió que Gustavo Adolfo había “pedido la cabeza” del presentador, razón por la que se hicieron de dimes y diretes en las redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes extrañan al conductor al aire y los que prefieren seguirle la pista en su canal de YouTube.

Ahora, luego de que hace algunos días comenzara a circular el rumor de que el hoy youtuber se incorporaría al programa Hoy como parte de la cuadrilla de conductores, la productora de la emisión habló al respecto.

Y es que el periodista Alex Kaffie escribió hace días en su columna Sin lisonja que Rubalcava estaba siendo considerado para integrarse al matutino de Televisa. Así lo dio a conocer: “Michelle Rubalcava se incorpora al matutino de Las Estrellas. Sí, el periodista de espectáculos comienza a trabajar en Hoy la próxima semana. ¡Éxito, colega!”

Ante la información difundida, la productora Andrea Rodríguez, hermana de la fallecida Magda Rodríguez, confirmó al portal Las Estrellas que Michelle no será parte del programa del cual está al frente desde la muerte de la recordada realizadora, pues la emisión cuenta con un cuadro completo de conductores.

Ya anteriormente, a principios del mes de marzo, Andrea Rodríguez había hablado de los rumores sobre la incorporación de un nuevo conductor al equipo, esto debido a que Arath de la Torre se está ausentado algunas horas para grabar la nueva versión de la serie Dr. Cándido Pérez.

Y es que descartó la llegada de un nuevo miembro a la emisión toda vez que cada uno de los integrantes cuenta con un rol específico y ya bien definido:

“Por el momento no tenemos ningún conductor pensado, Arath se está yendo unos días a las 11. El acuerdo que se tiene con la producción de Ortiz de Pinedo es que Arath esté todos los días por lo menos hasta las 11 de la mañana, entonces por el momento creo que estamos completos.

Creo que tenemos un equipo muy bonito, tenemos los perfiles adecuados y exactos. Marisol González es una mamá ideal, Andrea Legarreta y Galilea Montijo son muy queridas por todo el público de todo el tiempo, Andrea Escalona que es el perfil de la mujer casadera, Paul Stanley también es el que no se quiere casar nunca, El negro Araiza es el sugar daddy. Entonces creo que los perfiles de hoy están muy claros, estamos todos los que somos y somos todos los que estamos”, contó a Las estrellas.