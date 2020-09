“Fue vergonzoso cuando se entrevistó a Karla Panini”: Michelle Rubalcava contó detalles de su paso por “De Primera Mano”

Michelle Rubalcava no ocultó su incomodidad ante la entrevista a Karla Panini en "De Primera Mano" (IG: michrubalcava / malinfluencersmx)

Poco después de su sorpresiva salida del programa De Primera Mano, el presentador Michelle Rubalcava contó no sólo cómo se enteró de su despido, sino también algunos detalles de su paso por la emisión de Imagen Tv, como la polémica entrevista a Karla Panini, alguna suspensión que tuvo y la relación con sus ahora ex compañeros, Gustavo Adolfo Infante y Mónica Noguera.

“Sería muy mentiroso decir que todo fue miel sobre hojuelas”, dijo Michelle en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en donde reconoció que a veces tuvo discrepancias con sus compañeros sobre algunos temas, pero eso no repercutió a nivel personal.

Rubalcava expresó su total agradecimiento a la empresa que le dio la oportunidad de estar en televisión a nivel nacional y descartó cualquier problema con Infante y Noguera.

“Gustavo y yo nunca fuimos amigos”, aceptó sobre la relación con su compañero, a quien le aprendió su valentía para hacer preguntas incómodas a los entrevistados, pero rechazó por completo que él estuviera detrás de su salida de la emisión, como sugerían decenas de comentarios en redes sociales.

“La verdad no creo que haya sido él. Creo que Gustavo tenía la misma jerarquía que yo en la empresa”, comentó. Y es que según Mich, si las decisiones de Infante tuvieran más peso no lo habrían sacado de Sale el Sol. “Estas órdenes vienen de más arriba. Teníamos el mismo rango de conductores, yo por eso creo que él no tuvo nada qué ver”.

Al inicio de la transmisión Mich reveló que tres semanas antes él sabía de su despido gracias a un amigo, por eso no se inmutó cuando lo llamaron para hablar con su jefe. De hecho dijo que en diciembre él ya tenía pensado renunciar. Lo único que le dijeron sobre su salida es que su perfil “ya no encajaba con el programa”.

Sobre Panini

Después de contar su versión de la historia, Michelle respondió a preguntas de sus seguidores y le dedicó tiempo a una relacionada con la polémica entrevista que Gustavo Adolfo Infante hizo a Karla Panini y Américo Garza.

“Eso fue uno de los momentos más vergonzosos, cuando se entrevistó a Karla Panini. (Pensaba) Qué falta de respeto es ésta, pero yo qué hacía. Era una situación de lealtad. ¡Cómo era posible no preguntarles por qué tanto daño, por qué te metiste con la mejor amiga de tu ex esposa!... Creo que era como algo más moral”, recordó sobre la oportunidad que tuvo luego de cuestionar a Américo Garza. Ya casi al final del encuentro volvió a insistir en lo incómodo de aquella entrevista, pues pensaba “¡Cómo le estamos dando foco a esta mujer!”.

Una suspensión

En la charla, Mich habló de la única vez que lo suspendieron en De Primera Mano, en tres años de trabajo.

“Me suspendieron una vez una semana porque, supuestamente, Yolanda Andrade habló para pedir mi cabeza y que me corrieran. Después lo hablé con ella y resultó que no era cierto, (pero) eso fue lo que me dijeron”.

Agradecido

Michelle insistió en que no está mal y se va agradecido con la empresa y sin problemas con sus compañeros.

Rechazó hablar mal de Infante, pese a que sus seguidores le enviaban comentarios al respecto. “Quedo bien con Gustavo”.

Su principal agradecimiento fue para el público. “Nunca pensé que me iba a convertir en el consentido del programa”.

