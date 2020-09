Por qué Michelle Rubalcava salió de “De Primera Mano”: “Era lo mejor que me podía pasar”

El presentador descartó cualquier conflicto y aseguró que sabía de la decisión desde hace mucho tiempo.

La tarde de este lunes 21 de septiembre los seguidores del programa De Primera Mano se llevaron una gran sorpresa luego de que se anunciara la salida del presentador Michelle Rubalcava.

Ya Imagen Televisión había destapado el fin de la participación de Michelle en el programa de Gustavo Adolfo Infante.

Según se informó en un comunicado, la decisión de la productora Laura Flores Blanco responde a un proyecto de crecimiento enfocado más en la investigación de espectáculos.

“Dando un paso hacia adelante y con profundo agradecimiento nos despedimos de Michelle Rubalcava, quien ha sido impecable en su labor como conductor, deseándole siempre el más grande éxito en sus siguientes proyectos”, se leía en el documento dado a conocer a través del Twitter oficial del programa vespertino.

El comunicado sobre la salida de Michelle Ruvalcaba

Al comienzo de la emisión, Gustavo Adolfo Infante habló de ese comunicado y de la salida de Michelle.

Destacó que su compañero actualmente trabaja en programas de El Heraldo Televisión y le agradeció por los tres años y medio de trabajo, además de recordar cómo Michelle llegó al programa después de destacar en un casting a nivel nacional en el que se midió contra más de mil personas.

“Estoy contento, siempre he pensado que todos los cambios son para bien, creo que es el momento específico para que se cierre el ciclo aquí en De Primera Mano. Muy agradecido con este canal, me diste la oportunidad de estar a nivel nacional. Gracias por tantos momentos, a toda la producción, a todos, esto es de fiesta, esto no es un adiós es un hasta pronto”, comentó Michelle.

Horas más tarde, en su cuenta de Instagram, subió un clip para anunciar que realizará una transmisión en vivo en donde contará todos los detalles de su salida.

Michelle seguirá activo en la televisión (IG: michrubalcava)

Lo que sí dejó en claro es que él está muy contento.

“No se preocupen, yo estoy muy bien. Son decisiones que toman los jefes. Estoy bien contento, la verdad no estoy triste, esta situación la sabía hace mucho tiempo. Estoy muy feliz trabajando en las mañanas. Me siento muy bien, es lo que quería que supieran”, comentó. “Lo más bonito que yo me llevo es el cariño que ustedes me han dado, me deja muy feliz... como creyente en Dios tengo la seguridad de que esto es para algo bueno, era lo mejor que me podía pasa r”, finalizó.

Esa publicación en la red social se llenó de mensajes de apoyo, pero también de gente que se dijo decepcionada con la decisión de Imagen, Algunos de sus seguidores incluso aseguraron que, ante su salida, no verán más De Primera Mano e incluso otros más comenzaron a expresar fuertes críticas contra Mónica Noguera y Gustavo Adolfo Infante. A la primera la señalaron por tartamudear al comentar las notas, mientras que del titular de la emisión tampoco tuvieron buenos comentarios.

Michelle Rubalcava estuvo tres años y medio en "De Primera Mano" (IG: michrubalcava)

La presentadora Karla Pineda y la actriz Sharis Cid se hicieron presentes en los mensajes de apoyo a “Mich”. La primera le escribió “Lo mejor está por venir”, mientras que la segunda le dijo: “Te amo, Dios tiene el plan perfecto para ti”.

Si bien De Primera Mano fue el primer trabajo de Ruvalcaba en la televisión a nivel nacional, el presentador ya tenía experiencia en otros programas como Gente Regia, Divos y Ellas Con las Estrellas.

