“No me interesa el señor éste”: Gustavo Adolfo Infante y sus crudas declaraciones en contra de su ex compañero Michelle Rubalcava

Gustavo Adolfo Infante aseguró que Michelle Rubalcava "no ha aprendido a ser periodista" (Foto: Instagram @gainfante @michrubalcava)

Tras permanecer más de tres años como parte del equipo de conductores estelares del programa De primera mano, el pasado 21 de septiembre el conductor Michelle Rubalcava dejó de aparecer en la emisión transmitida a través de la señal de Imagen Televisión. El periodista fue despedido del programa de espectáculos comandado por Gustavo Adolfo Infante y que actualmente cuenta con la participación de las presentadoras Mónica Noguera y Addis Tuñón.

La decisión de la salida de Michelle generó suspicacias en los televidentes, quienes en internet se preguntaron por el hecho de la salida tan intempestiva del conductor, quien actualmente participa como conductor en la cadena El Heraldo Televisión y se mantiene activo su canal de Youtube. Y es que algunas personas del público expresaron que durante su permanencia en el programa vespertino del que ya no forma parte, Rubalcava se logró ganar el cariño de los televidentes gracias a su carisma y espontaneidad, por lo que su salida fue calificada por muchos como injusta.

Michelle continúa apareciendo en televisión a través de la señal de El Heraldo (IG: michrubalcava)

Aunado a esta situación y ante la insistencia de sus followers, el pasado 20 de noviembre Michelle empleó sus redes sociales para señalar directamente a Gustavo Adolfo Infante, titular de la emisión, de su salida del programa que se considera en la televisión abierta como la competencia directa de Ventaneando: “Yo me había enterado que fue el mismo Gustavo Adolfo el que fue a pedir mi cabeza para que me corrieran, que había hecho presión y la verdad es que no tengo tapujo en decirlo. La realidad es que no, era muy notable que no había una relación tan grata entre nosotros dos”, comentó entonces.

Michelle Rubalcava estuvo tres años y medio en "De Primera Mano" (IG: michrubalcava)

Ahora, meses después de lo ocurrido, los seguidores de Gustavo Adolfo lo cuestionaron al respecto, pues muchas personas aún continúan con la duda respecto al verdadero motivo de la salida de “El Mich”, como se hace llamar en sus redes sociales.

“Sólo hay una versión. Yo creo que la gente que deja de trabajar en un lugar es porque no sirve en ese lugar. Vamos a ser claros. si un proyecto quita, corta a una persona, es por inepto, punto, no hay más. No lo va a ser porque es muy bueno, porque es importante, o el consentido del público. Eso es lo que en la cabeza de la gente ardida puede decir, no sé, ya ni me acordaba de él, pero si la empresa decidió correrlo, ¿es por algo no?”, expresó el conductor en una transmisión a través de sus redes sociales.

Continuó: “Y cuando me dijeron, ‘oye Gustavo lo vamos a correr’, yo les dije ‘es decisión de ustedes, a mí no me interesa’. ‘¿Lo quieres contigo?’, me preguntaron y yo dije ‘no, porque nunca ha aprendido ni aprenderá a ser periodista, es la verdad’”.

Gustavo Adolfo habría "mandado a cortar la cabeza" de Michelle, según el presentador (Captura de Pantalla: Youtube @Gustavo Adolfo Infante)

Infante puntualizó que no le interesa continuar con el tema, pues para el Michelle Rubalcava es una persona intrascendente, por lo que dejó ver que quien fuera un querido compañero al aire, con quien todos los días bromeaba y sonreía a cuadro, ahora para él es ni más ni menos que un completo desconocido, pues aseguró que “no le cae ni bien ni mal”.

“ Ha estado, según me han dicho, hable y hable de mí, yo no tengo nada personal contra él, tampoco me cae ni bien, ni mal, no me interesa, la verdad , pero si fue despedido es porque no hacía falta, o ¿usted considera que a la gente porque es buena la sacan? No, pero se acabó el tema porque no me interesa el señor este”, finalizó el conductor, quien también cuenta con su canal de YouTube además de el programa nocturno El minuto que cambió mi destino.

