Michelle Rubalcava respondió fuerte a Gustavo Adolfo Infante: “Si hablar de mí le da reproducciones y rating, bueno señor, hable”

Foto: Imagen TV - @michrubalcava / IG.

Tal parece que el pleito entre Gustavo Adolfo Infante y Michelle Rubalcava continúa vigente a pesar de que no trabajan juntos desde hace más de cuatro meses. Ahora fue “El Mich”, como se hace llamar, quien respondió contundente al conductor titular de De Primera Mano y lo acusó de alentar la polémica entre ambos para obtener más reproducciones a sus contenidos en redes sociales.

Los roces entre los dos conductores comenzó en septiembre del año pasado, luego de que Michelle Rubalcava fuera despedido intempestivamente del programa de espectáculos de Imagen Televisión, pero se intensificó con los meses cuando el ahora presentador de El Heraldo Televisión rompió el silencio sobre su situación contractual y acusó a su ex compañero de “pedir mi cabeza”.

Con muchos meses de distancia, la controversia entre los presentadores se revivió porque Infante habló sobre el despido de “El Mich” y éste decidiera hacer frente a los comentarios.

“Yo creo que la gente que deja de trabajar en un lugar es porque no sirve en ese lugar. Vamos a ser claros, si un proyecto quita, corta a una persona, es por inepto, punto, no hay más. No lo va a ser porque es muy bueno, porque es importante, o el consentido del público. Eso es lo que en la cabeza de la gente ardida puede decir, no sé, ya ni me acordaba de él, pero si la empresa decidió correrlo, ¿es por algo no?”, dijo Gustavo Adolfo en una transmisión a través de sus redes sociales.





Ante este nuevo embate, Ruvalcaba utilizó su última transmisión en su canal de YouTube para agradecer al titular de De Primera Mano por la oportunidad laboral y dejó entrever que esto es por un tema publicitario.

“Me da risa que está hablando de mí otra vez. Yo creo que necesita reproducciones en su canal”, dijo entre risas en su videoblog nocturno.

“Para pelear se necesitan dos y al final del día estoy muy agradecido con mi compañero. Podrá decir misa, pero jamás me va a ganar el sentimiento de agradecimiento hacia él por dos cosas... la primera me escogió en este proyecto nacional, De Primera Mano, me dio la plataforma y catapulta para darme a conocer; y la segunda cosa es que por él me corrieron, porque si no me hubieran corrido seguiría atorado, acartonado en un programa que no sé si se siga viendo”, añadió.

Michelle Ruvalcaba tiene claro que su mundo laboral se abrió desde que tuvo la oportunidad de dedicar más tiempo a sus plataformas digitales, específicamente su canal de YouTube y Facebook.

“La gente me reconoce por lo que hago en Internet, que lo que he hecho en TV... Yo estoy muy contento porque me apliqué en las redes sociales y me ha ido mucho mejor en todos los aspectos, estoy muy contento con lo que está pasando en mi vida. Algo negativo hacia él no tengo”, resaltó sobre sus ocupaciones ahora.

“Todo mi agradecimiento, bendiciones para mi ex compañero. Espero que le vaya súper bien en la vida. Si hablar de mí le da reproducciones y rating, bueno señor, hable lo que quiera de mí, a mí me gusta que a la gente le vaya bien”, destacó en su canal de YouTube.

Aseguró que toma los comentarios de la persona que los emite y en este caso no los hizo un “verdadero periodista” como Pati Chapoy, Maxine Woodside o Flor Rubio.

“Mientras estén conmigo (sus suscriptores), apoyándome, siguiendo mi trabajo, yo me quedo con eso en este trabajo... Si por lo que sea, por inepto o lo que sea, me corrieron, doy gracias a Dios, que bueno que no estoy ahí, estoy muy agradecido por eso”, remató.

Hay que recordar que cuando Michelle Ruvalcaba fue despedido comentó: “Yo me había enterado que fue el mismo Gustavo Adolfo el que fue a pedir mi cabeza para que me corrieran, que había hecho presión y la verdad es que no tengo tapujo en decirlo. La realidad es que no, era muy notable que no había una relación tan grata entre nosotros dos”.

