“Gustavo Adolfo fue a pedir mi cabeza”: Michelle Rubalcava por fin reveló el verdadero motivo de su despido de “De Primera Mano”

El periodista reveló su salida de “De Primera Mano” (Video: YouTube/ El Mich Tv)

Michelle Rubalcava por fin decidió terminar con las dudas de sus seguidores con respecto a su salida del show “De Primera Mano” y explicó que fue el mismo titular del programa quien exigió su despido.

El periodista reveló en su canal de YouTube que habló con Carlos Calderón. Y, aunque con él reveló los detalles de su tiempo en Imagen Televisión, decidió hablar en su propio medio acerca de su tiempo en la compañía y de la relación con sus colegas.

“Me preguntó Carlos que si mi relación con Gustavo Adolfo era buena, le dije que no, que era muy notable que no había una relación tan grata entre nosotros dos. Y obviamente eso se notaba”, comenzó el conductor.

En el tema de su relación con la conductora Mónica Noguera, Rubalcava explicó que esta era muy buena y que incluso la sigue considerando una amiga.

Michelle seguirá activo en la televisión, ahora con El Heraldo (IG: michrubalcava)

“Yo sigo whatsappeando con ella. Ahorita por los tiempos -ella está en la tarde y yo en las mañanas- entonces no podemos concordar como antes, que salíamos a comer. Pero con ella hay una muy buena relación”, reveló.

Por otra parte, el comunicador defendió a la televisora e insistió que agradece la oportunidad que esta le dio con una plataforma de este tamaño.

“Una cosa no está peleada con la otra, a lo mejor no tuve una buena relación con Gustavo, eso era evidente, pero con la empresa estoy muy agradecido. Realmente Grupo Imagen es una empresa muy bonita”, recalcó.

Incluso comparó su experiencia con estar en una buena escuela, pero tener profesores de mala calidad.

“Quiero dejarlo muy en claro: es como en un colegio chicos, cuando te meten en un buen colegio y resulta que el maestro es una persona anti profesional, que no da el kilo, que a lo mejor es una persona nefasta. Pero no porque un maestro esté mal, quiere decir que toda la escuela este mal. Por eso hago mucho hincapié que estoy agradecido con Grupo Imagen”, relacionó.

Michelle Rubalcava no ocultó su incomodidad ante la entrevista a Karla Panini en "De Primera Mano" (IG: michrubalcava / malinfluencersmx)

Además de esto, Rubalcava por fin confirmó la duda que estaba en la mente de todos: fue en realidad Infante quien no quiso que su compañero siguiera más en el programa.

“También algo que estaba comentando es que yo me había enterado que fue el mismo Gustavo Adolfo el que fue a pedir mi cabeza para que me corrieran, había hecho presión. La verdad es que ahorita no tengo tapujos en decirlo [...] No había dicho tan detalladamente, pero se había comentado que alguien había pedido mi cabeza y que había hecho presión y me salí”, compartió.

Por su parte, el periodista se dijo contento de ya no estar en el show, puesto que no era un trabajo en el que se sintiera feliz. Sobre todo por el trato que recibía de su ex colega. Y, aunque su actitud fue algo que afectó en su salida, admitió que se siente orgulloso de su comportamiento.

“La verdad yo estoy muy contento de haberme salido, o que me hayan sacado, como lo quieran ver. Yo estoy super feliz de estar ahí, la verdad también lo comenté, era un programa en el que ya no estaba cómodo. En donde ustedes vieron muchas veces la falta de respeto que había hacia mi persona, en donde había una tensión en el ambiente y por ser yo por no ser un lambiscón con el titular -eso me llena de orgullo, no haber sido un lambiscón- pero eso también te mete en problemas. Entonces, yo fui muy real ahí, fui muy auténtico, que nunca tuve que barbear a nadie para lograr un lugar”, expresó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Por qué Michelle Rubalcava salió de “De Primera Mano”: “Era lo mejor que me podía pasar”

“Es un cero a la izquierda”: la cruda respuesta de Gustavo Adolfo Infante a Amandititita tras denunciar 10 años de ataques

Gustavo Adolfo Infante se sinceró sobre la entrevista que le hizo a Karla Panini: “Fue el problema más grande que he tenido en 36 años”