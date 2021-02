“Somos los conejillos de indias”: Gustavo Adolfo Infante criticó la vacuna Sputnik V y desató la polémica

El momento en que el periodista de espectáculos habla sobre el antídoto ruso (Video: Youtube/Gustavo Adolfo en vivo)

Desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció el pasado 25 de enero que había acordado con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el envío de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V a México, diversas voces han cuestionado esta decisión. Y uno de los últimos en pronunciarse en contra de la adquisición fue el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

El conductor mexicano habló en su programa de Youtube sobre la fórmula rusa, y dijo que era un antídoto “de segunda”, a diferencia del que se está aplicando en Europa y EEUU para combatir el COVID-19.

“Dicen que van a poner una vacuna que ni siquiera está autorizada que es la Sputnik cinco, como se llame la rusa, o sea yo, pregunto, ¿por qué tiene que ser la vacuna de segunda? ¿Por qué en EEUU y en Europa, sí la vacuna la chida, la europea, la Pfizer?”, comentó Gustavo Adolfo Infante.

En opinión del periodista, la población mexicana servirá como “conejillo de indias”, ya que no se han publicado los posibles efectos secundarios del antígeno. Aunque en realidad, su uso ya se ha aprobado en Argentina, Venezuela, Bolivia, Egipto, Corea del Sur, India, Nepal y Bielorrusia, entre otros países.

“Aquí, ya compramos 24 millones de vacunas de una que no está autorizada por la Organización Mundial de la Salud, pero ya la va a autorizar López-Gatell. Entonces, se la van a poner, somos los conejillos de indias. ¿Y por qué no más cruzas la frontera y están poniendo la buena?”, agregó.

Botes vacíos de la segunda dosis de Sputnik V en Buenos Aires, Argentina (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian/Archivo)

Tras sus declaraciones, Infante se convirtió en objeto de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios lo acusaron de difundir información imprecisa y de alarmar a sus espectadores.

“Eres un irresponsable, ponte en el papel de una persona de escasos recursos que te sigue y ve tus programas y que termina contagiado de tus fobias. La vacuna rusa fue desarrollada por científicos de alto nivel, que supongo por el contexto en el que te mueves ignoras”, escribió en Twitter el usuario @lobo_famoso.

“Acabo de escuchar una sarta de estupideces que dices con relación a la vacuna rusa Sputnik V. No me cabe la menor duda de que eres una persona totalmente despreciable e ignorante”, opinó @MartinMacedo19.

El aludido reaccionó a los mensajes e insistió en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha autorizado la vacuna Sputnik, y dijo que quienes la defienden se comportan como “borregos”.

“¿Seguramente eres científico o investigador? Jaja piensen de forma individual. Ah no, ustedes sigan siendo borregos”, escribió el conductor.

Gustavo Adolfo Infante cruzó mensajes con usuarios de Twitter, quienes le acusaron de alarmar a sus espectadores (Foto: Twitter)

Las palabras de Gustavo Adolfo Infante recuerdan a las declaraciones realizadas hace unos días por Germán Martínez, senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien señaló que el antídoto ruso no ha sido aprobado por EEUU, y no ha publicado los resultados del ensayo fase tres, como sí lo hicieron Pfizer, Moderna y AstraZeneca.

“No está la certificación del Instituto Gamaliel de Rusia en el contrato que firmó Jorge Alcocer (secretario de Salud). México no merece una medicina similar. México no merece trato de segundo piso. No merecemos una medicina de ensayo, no somos conejillo de indias de la tercera fase, no merecemos ese trato que aparentemente López-Gatell quiere dar a las y los mexicanos”, dijo en entrevista con Radio Fórmula.

Esta no es la única polémica que el conductor de De Primera Mano ha detonado en las últimas semanas. Y es que recientemente, Gustavo Adolfo Infante mostró su apoyo a Pepillo Origel, quien recibió una oleada de críticas por hacer “turismo de vacunación”, y viajar a EEUU para recibir el antídoto gratis.

“Lo que voy a decir ahorita a lo mejor va a pisar muchos callos y va a doler a mucha gente... ¡Toda la gente rica de este país se va a vacunar a Estados Unidos! Se van en vuelos privados. La gente de Monterrey, la gente de León, la gente de Aguascalientes, la gente de Chihuahua, la gente de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque tienen las posibilidades de ir”.

Además, consideró que Origel no le hizo daño a nadie: ¿Dónde está el problema de Origel? ¿Le quitó la vacuna a todo EEUU? Fue una vacuna”, expresó.

