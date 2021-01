Gustavo Adolfo Infante salió en defensa de Juan José Origel: “Fue una vacuna”

El presentador de espectáculos no cree que su colega haya hecho algo malo (Captura: YouTube Mara Patricia Castañeda)

El conductor de espectáculos en Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante, aprovechó la transmisión para hablar sobre toda la polémica que envuelve a Juan José Origel, mejor conocido como “Pepillo”. Esto luego de que en los últimos días desencadenara una serie de críticas y comentarios agresivos en redes sociales tras publicar una foto donde le aplican la vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos.

A raíz de dicha publicación, Pepillo no sólo fue señalado por internautas varios, sino incluso por la prensa internacional donde, en la mayoría de los casos, ven como algo negativo que el comunicador mexicano recurriera al turismo de vacunas.

Y es que el haber ido a otro país en busca de la vacuna contra el coronavirus puede acarrear consecuencias hasta legales y económicas en el conductor de Con Permiso. Según se dice, está en riesgo de que cancelen su VISA y deba cubrir una multa de hasta 15 mil dólares.

Hace unos días, Origel publicó este tuit para decir que ya tuvo la vacuna contra la COVID-19 (Captura: Twitter @Pepillo_Origel)

No obstante, cuando Gustavo Adolfo habló del tema, dijo directamente que no creía que hubiera consecuencias para Pepillo. “Él fue a ponerse una vacuna. Él aplicó, él se anotó y le hablaron por teléfono para que fuera. Tú vas y te ponen tu vacuna en tu carro, ni siquiera te tienes que bajar”, declaró.

Gran parte de su defensa para Pepillo Origel tuvo que ver con una realidad de México; es decir, que toda la gente con los recursos suficientes va y también recurre al turismo de vacunas. Al respecto, opinó: “Lo que voy a decir ahorita a lo mejor va a pisar muchos callos y va a doler a mucha gente... ¡Toda la gente rica de este país se va a vacunar a Estados Unidos! Se van en vuelos privados. La gente de Monterrey, la gente de León, la gente de Aguascalientes, la gente de Chihuahua, la gente de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque tienen las posibilidades de ir”.

Consideró que es admisible recurrir a estas opciones si el propio país no “asegura” la posibilidad de aplicación. Además, afirmó que Juan José Origel no le hizo daño a nadie al ir a otro país. “¿Dónde está el problema de Origel? ¿Le quitó la vacuna a todo Estados Unidos? Fue una vacuna”.

El conductor aseguró que toda la gente rica va a otro país a vacunarse (Captura: YouTube Imagen Entretenimiento)

Al respecto, su compañera de conducción, Ana María Alvarado, reveló que hay diversas informaciones que aseguran que no sólo están investigando a Pepillo Origel, sino también a más de 600 casos. No obstante, tampoco mostró rechazo a que hubiera extranjeros que buscaran alternativas en el sistema de salud de Estados Unidos: “Si lo aplicaron de manera legal, claro que no va a haber problema, quienes hayan mentido a la hora de aplicar, o falsificado documentos o declaraciones, entonces sí vendría una multa de 15 mil dólares”.

Según leyó la presentadora en medios internacionales, la controversia que Pepillo Origel generó por su tuit llevó a que el estado de Florida ya no aplicará más vacunas a turistas, sino sólo a residentes y ciudadanos estadounidenses. Esto aumentó la duda sobre si Pepillo Origel seguía siendo candidato para la segunda aplicación de esta; sin embargo, Gustavo Adolfo tenía otra información.

“Origel tiene creo que el 11 de febrero, o por ahí, no sé qué día, la cita para la segunda toma. Y nadie se la ha cancelado. Te lo digo porque acabo de colgar con él”.

Gustavo Adolfo Infante se pondría la vacuna si tuviera la oportunidad (Captura: YouTube Gustavo Adolfo Infante)

El conductor de Sale el Sol aseguró que el caso de Pepillo Origel se trata de nada más una persona que “quiere salvar su vida”, por lo que sentenció que él tomaría la oportunidad de vacunarse si se la ofrecieran: “Yo si tuviera la posibilidad de que me vacunasen a mí, a mi familia y a ti (Ana María Alvarado) y a todo Sale el Sol y demás... lo haría”.

