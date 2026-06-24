México

Congreso de la Unión instala Comisión Bicamaral para fortalecer seguridad nacional

La instalación de esta comitiva llega 22 meses después del inicio de la LXVI Legislatura

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Congreso de la Unión instala Comisión Bicamaral para fortalecer seguridad nacional. (Foto: Cámara de Diputados)
Congreso de la Unión instala Comisión Bicamaral para fortalecer seguridad nacional. (Foto: Cámara de Diputados)

El Congreso de la Unión instaló este martes, 23 de marzo, la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, un órgano integrado por diputadas, diputados, senadoras y senadores que tendrá como propósito reconocer avances, señalar retos pendientes y contribuir a que la política de seguridad del Estado mexicano opere con mayor eficacia, coordinación y respaldo democrático.

La presidencia recayó en el senador de Morena Eugenio Segura Vázquez, quien encabezó el acto en la Cámara de Senadores.

Segura Vázquez propone actualizar el marco normativo de seguridad

El senador Segura Vázquez trazó desde la primera sesión una agenda de trabajo concreta. Señaló que su función como presidente será atender áreas de oportunidad y construir acuerdos sólidos, plurales y democráticos para fortalecer el régimen de seguridad nacional.

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Para ello, planteó tres líneas de acción prioritarias:

  • Abrir el análisis para actualizar la Ley de Seguridad Nacional, a fin de que refleje el nuevo mapa institucional del Estado mexicano y distinga con claridad entre seguridad pública y seguridad nacional.
  • Impulsar una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso General y desarrollar un reglamento interno que aporte a la Comisión reglas claras y permanentes de funcionamiento.
  • Establecer una relación sólida con el Centro Nacional de Inteligencia para desahogar las obligaciones de la Ley de Seguridad Nacional y revisar sus informes y auditorías.
Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad
Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad

Legisladores de distintos partidos respaldan la instalación

El diputado de Morena, Humberto Coss y León Zúñiga, expresó su beneplácito de formar parte de la Comisión. Subrayó que como legisladores tienen “la honrosa tarea de supervisar el rubro fundamental para el bienestar y desarrollo del país”, y que la seguridad nacional debe entenderse desde una perspectiva multidimensional.

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El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eruviel Ávila Villegas, pidió a los tres niveles y órganos de gobierno cerrar filas en la materia. Hizo votos para que la Comisión trabaje en beneficio de la ciudadanía, a la que consideró la principal interesada en los resultados de este órgano.

Senadores subrayan el alcance institucional de la Comisión

La senadora de Morena, Verónica Noemí Camino Farjat, detalló que la instancia tiene como objetivo analizar el marco normativo en materia de seguridad nacional y, con ello, fortalecer a los cuerpos de seguridad: la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

La senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, destacó que la instalación de la Comisión Bicamaral permitirá actualizar y armonizar la Ley de Seguridad Nacional y los reglamentos que ayuden a preservar la soberanía nacional.

(Cortesía)
(Cortesía)

El senador del PAN, Enrique Vargas del Villar, consideró que la seguridad pública no debe ser un tema de partidos políticos. Para Vargas del Villar, la constitución de esta Comisión Bicamaral abre la puerta a una coordinación real entre los tres órdenes de gobierno.

Estas son las cinco funciones clave de la Comisión Bicamaral

  1. Supervisión y evaluación: Reconoce avances y señala retos pendientes en la política de seguridad nacional, con el fin de fortalecer la eficacia y coordinación del Estado mexicano.
  2. Actualización normativa: Abre el análisis para actualizar la Ley de Seguridad Nacional y distinguir con claridad entre seguridad pública y seguridad nacional.
  3. Reglamentación interna: Impulsa la reforma de la Ley Orgánica del Congreso General y la creación de un reglamento interno para dar reglas claras y permanentes a la Comisión.
  4. Vinculación con el Centro Nacional de Inteligencia: Revisa y da seguimiento a los informes y auditorías del Centro Nacional de Inteligencia, conforme a la Ley de Seguridad Nacional.
  5. Fortalecimiento institucional y coordinación: Busca fortalecer a la Marina, Guardia Nacional y Sedena, promoviendo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y asegurando que la seguridad nacional no sea tema de partidos, sino de interés ciudadano y soberanía nacional.

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