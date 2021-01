“Señores que se convierten en señoras”: Lupita Jones y Gustavo Adolfo Infante fueron acusados de transfóbicos

Gustavo Adolfo Infante ha sido criticado también por no cuestionar a Lupita Jones sobre sus presuntos abusos contra sus jóvenes aprendices (Foto: Cuartoscuro)

La directora del certamen Mexicana Universal volvió a posicionarse al centro de la polémica, pero esta vez no fue por las duras acusaciones que en su contra ha tenido por parte de diversas ex integrantes del famoso concurso de belleza, quienes la han tachado de soberbia, prepotente y de imponer reglas absurdas y exigencias incumplibles al interior de la organización que preside desde hace décadas.

En esta ocasión Lupita Jones se vio envuelta de nueva cuenta en dimes y diretes que cuestionan su inclusión con la comunidad LGBT+, en especial con las mujeres transexuales, a quienes desestimó y consideró que los concursos de belleza en los que ella participa y colabora con “sus niñas” no deberían ser espacios en los que una mujer transexual incursionara.

Las redes sociales viralizaron sus opiniones vertidas en el programa de televisión El minuto que cambió mi destino, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien también fue duramente criticado por compartir la misma opinión que su invitada: que las mujeres trans no son mujeres.

La Miss Universo 1991 ya había dicho en 2018 estar en desacuerdo con la inclusión de mujeres transexuales en los concursos de belleza donde participan mujeres cisgénero (Foto: Instagram @lupjones)

“Los señores que se convierten en señoras. Los hombres que se operan. Entran a concursos de belleza e incluso han ganado, ¿no?”, le preguntó Gustavo Adolfo a Lupita Jones.

“No, bueno, lo que pasa es que hay concursos para ellos. Hay concursos para transgéneros, para travestis”, señaló Lupita, quien además ofreció su postura al respecto. “Las reglas de Miss Universo han cambiado y pues bueno, finalmente son las reglas del concurso”.

“Pero no son iguales. No son mujeres”, dijo el periodista, a lo que Lupita respondió: “Es una mujer transgénero. Por eso hay concursos transgéneros. Hay espacio para todos. Tenemos derecho al libre albedrio. Sí logran a través de estas cirugías generar un cuerpo muy parecido al de una mujer, pero es una mujer transgénero. Hay espacios para todos, es lo que pienso. No se trata de discriminar. Cada quien tiene su lugar. Las características son muy distintas”.

El comunicador ofreció ante la polémica un mensaje diciendo que "ignora muchas cosas" (Captura de Pantalla: Canal de Gustavo Adolfo Infante en Youtube)

Luego de darse a conocer esta entrevista, los cibernautas no tardaron en reaccionar en diferentes redes sociales, donde condenaron las ideas de los personajes en cuestión y recordaron el discurso discriminatorio que en 2018 lanzó Lupita Jones sobre las mujeres trans, cuando se dio a conocer la incursión de Ángela Ponce en el concurso de belleza español.

“Asco dan con su transfobia y el que tengan trabajo en un medio de comunicación, se deberían de informar no nomás hablar estupideces. Literalmente sonó como la gente blanca tomaba a la gente negra” y “Se nota la ignorancia y la falta de empatía. Se ve que nunca han tenido un diálogo sobre género y sexualidad”, “Muy mal que les den espacios a personajes que sólo fomentan la discriminación y la exclusión, las mujeres trans son mujeres”, fueron algunos de los comentarios que se publicaron en Twitter.

Los usuarios recordaron el episodio suscitado hace casi tres años, cuando Lupita Jones expresó no estar de acuerdo con que las mujeres trans participaran en los concursos de belleza. Esto luego de que la cuestionaran sobre Ángela Ponce, representante de España para Miss Universo 2018 como favorita para ganar la corona en aquel entonces:

Lupita Jones finalizó el 2020 entre duras acusaciones de ex reinas de belleza como Sofía Aragón, quien aseguró que sufrió vejaciones y malos tratos en la organización que Jones preside (Foto: Lupita Jones (@jordi_80) / IG - Miss Universe Organization)

“Miss Universo cambió las reglas y en mi caso como directora nacional de certamen en México, hay que acatar las reglas de la empresa. A nivel personal no estoy de acuerdo, porque no me parece que sea una competencia en igualdad de circunstancias, porque llega con una etiqueta, que marca una diferencia absoluta en las condiciones de cada una de las participantes”, dijo Jones en aquel entonces.

Tras la polémica generada en redes, Gustavo Adolfo Infante escribió un tuit para defenderse: “Mensaje a la comunidad LGBTQIA, en especial a las mujeres trans que se sintieron ofendidas por el comentario que hice en la entrevista con Lupita Jones. Mi intención nunca ha sido lastimarlos. Desconozco muchos temas, reconozco su valor e invito a ayudarme a entenderlo, ¿me ayudan?”, escribió el comunicador, sin embargo la mayoría de las respuestas a su mensaje fueron de personas señalando su falta de empatía y recalcando el error que cometió.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Hagamos del agradecimiento un hábito”: de esta manera reveló Lupita Jones su contagio de COVID-19

“Cómo me fleto, cómo lloro, cómo sufro”: Lupita Jones descartó que no quiera que otras mexicanas ganen Miss Universo

Azalia Ojeda volvió a arremeter contra Lupita Jones en Ventaneando: “Siento que está tan enferma, ojalá la quiten”