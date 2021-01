“Egoísta”: el “turismo de vacunación” de Pepillo Origel escaló a la prensa internacional

(Foto: Instagram/juanjoseorigel)

La prensa estadounidense y europea reportó el caso del conductor de televisión Juan José Origel, mejor conocido como “Pepillo”, quien la semana pasada viajó a Florida, Estados Unidos, para aplicarse la vacuna contra la COVID-19 y después lo presumió en redes sociales.

Bajo el titular “Anfitrión de la televisión mexicana bajo fuego después de viajar a Florida para recibir la vacuna COVID”, el periódico estadounidense New York Post reportó el caso del conductor mexicano que recibió la inmunización que no ha sido aplicada “a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses”.

En la nota periodística, publicada el pasado 26 de enero, se retomaron una serie de comentarios que hicieron algunos internautas en los que se expresó la indignación por parte de algunos ciudadanos que viven Estados Unidos.

Asimismo, el medio de noticias estadounidense Fox News retomó las palabras de una mujer indignada por las acciones de Origel: “Soy mamá, tengo dos hijos, pago impuestos. He estado trabajando durante la pandemia entera y ¿resulta que los turistas reciben la vacuna? ¡Qué pena!”.

El sitio de noticias del periódico británico Daily Mail también reportó el caso del presentador. Bajo el titular “Anfitrión de televisión, 73, criticado por ‘egoísmo’ después de haber viajado a Miami para recibir la vacuna COVID”.

La publicación británica incluso informó que intentó ponerse en contacto con Juan José Origel para algún comentario, sin éxito. Además, el periódico estableció comunicación con el Departamento de Salud de Florida para conocer su versión.

La acción del presentador de televisión es parte del fenómeno denominado “turismo de vacunas”, en el que una ola de personas adineradas de distintas partes del mundo, como Canadá y América Latina, viajan a los Estados Unidos para recibir la inmunización.

De acuerdo con el diario británico, ante el “turismo de vacunas”, el estado de Florida renovó las condiciones para cualquier persona que quiera recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19; y estableció que a partir de ahora, cualquier persona interesada tendrá que demostrar que es residente del estado con la documentación correspondiente -una licencia de conducir o identificación oficial-.

“Pepillo” está contento

Después de haber viajado a los Estados Unidos, el periodista de espectáculos concedió una entrevista a los reporteros de Ventaneando y contó cómo logró conseguir que le aplicaran la primera dosis de la vacuna en el país vecino.

“Yo apliqué y me mandaron. Es un aplicación que hice por correo. O sea, haz de cuenta que me dijo una amiga: ‘Mira, escríbeles aquí y luego ya te dicen’, así me llegó la cita, pero del jueves me llegó para el sábado. O sea el viernes tuve que arreglar todo y me fui saliendo de Ventaneando. Me fui para Miami”, dijo el presentador de televisión.

“Llegué y la verdad me impresionó muchísimo, eh, pues no sé por qué. No me imaginé y estoy muy contento”, comentó “Pepillo”, quien además aseguró que volvería Estados Unidos para recibir la segunda dosis en 20 días.

Además, el conductor reportó no haber presentado ningún malestar tras haber recibido la vacuna contra el COVID-19 de Moderna.

“Tengo que volver en unos 20 días o algo así. Y ¿sabes qué es lo más triste? que seamos los mexicanos que nos tiremos tanto. (...) No estoy criticando ni al gobierno, ni nada”, concluyó.

