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Liam Gallagher reacciona al aumento de reproducciones de “Wonderwall” durante el Mundial

Spotify reportó un incremento superior al 50% en las reproducciones del clásico de Oasis

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Liam Gallagher responde al resurgimiento de ‘Wonderwall’ entre los aficionados de Inglaterra. (Instagram. Reuters)
Liam Gallagher responde al resurgimiento de ‘Wonderwall’ entre los aficionados de Inglaterra. (Instagram. Reuters)

La canción “Wonderwall”, uno de los temas más conocidos de Oasis, ha experimentado un incremento significativo en sus reproducciones en plataformas digitales en los días previos al partido entre Inglaterra y Ghana en la Copa Mundial 2026.

El aumento en la popularidad del sencillo coincide con la difusión de imágenes en las que aficionados y jugadores de la selección inglesa interpretan la canción tras la victoria del equipo sobre Croacia en la fase de grupos del torneo.

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Según datos compartidos por Spotify, las reproducciones de “Wonderwall” en el Reino Unido aumentaron más de un 50 por ciento desde que se viralizaron las escenas registradas después del encuentro disputado la semana pasada.

“Spotify puede revelar que el clásico de 1995 ha experimentado un resurgimiento, con un aumento del 50 % en las reproducciones en el Reino Unido, un incremento enorme si se tienen en cuenta las reproducciones y la base de fans existentes para una canción tan icónica y perdurable”, declaró Spotify.

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Spotify reveló que las reproducciones de "Wonderwall" aumentaron un 50% tras el triunfo de Inglaterra sobre Croacia. (Instagram)
Spotify reveló que las reproducciones de "Wonderwall" aumentaron un 50% tras el triunfo de Inglaterra sobre Croacia. (Instagram)

La plataforma señaló que el tema se ha consolidado como una de las canciones más asociadas a la participación de Inglaterra en la competición.

El momento ocurrió después de la victoria inglesa por 4-2 sobre Croacia, cuando numerosos aficionados comenzaron a cantar la canción desde las gradas. Los jugadores permanecieron sobre el terreno de juego durante la celebración y algunos de ellos acompañaron la interpretación de la letra.

Entre quienes participaron de la escena se encontraban el capitán Harry Kane, así como Jude Bellingham y Anthony Gordon.

Las imágenes fueron ampliamente compartidas en redes sociales y medios de comunicación, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados alrededor de la selección inglesa durante el torneo.

Tras conocerse el aumento en las reproducciones del tema, Liam Gallagher reaccionó públicamente a través de la red social X.

Liam Gallagher reaccionó a la respuesta de los fans con "Wonderwall"
Liam Gallagher reaccionó a la respuesta de los fans con "Wonderwall"

El vocalista de Oasis respondió a la información difundida por Spotify y destacó la relevancia que la canción mantiene décadas después de su lanzamiento. “Y con razón, es un puto clásico y sueno BÍBLICO en él”, escribió.

Por su parte, Noel Gallagher también se refirió recientemente al fenómeno durante una entrevista concedida al diario The Sun. El músico y compositor expresó su apoyo a la idea de que Wonderwall sea considerada una especie de himno no oficial de Inglaterra durante la Copa Mundial.

Varios integrantes de la selección inglesa comentaron posteriormente lo ocurrido tras el encuentro frente a Croacia. El mediocampista Declan Rice señaló que la interacción con los aficionados después del partido resultó especial para el grupo de jugadores.

“En el campo, después del partido, estábamos conectando con los aficionados y ellos estaban cantando. Fue algo especial. Estar en Dallas, cantando ‘Wonderwall’. No hay nada como esa primera vez”, expresó.

Por si fuera poco, en una entrevista con The Sun, e Noel Gallagher también respaldó las peticiones para que ‘Wonderwall’ se convierta en el himno de Inglaterra para la Copa del Mundo, diciendo: “‘Wonderwall’ pertenece al pueblo, y fue un momento mágico entre el pueblo y los jugadores”.

Noel Gallagher aseguró que "Wonderwall" es una canción del pueblo. (Reuters)
Noel Gallagher aseguró que "Wonderwall" es una canción del pueblo. (Reuters)

La presencia de “Wonderwall” en el entorno de la selección no es nueva. Como parte de la organización del Mundial, cada país participante presentó una lista de canciones para ser reproducidas en los estadios antes y después de los encuentros.

Entre las elecciones de Inglaterra figuran también “Hey Jude”, de The Beatles, y “Sweet Caroline”, de Neil Diamond.

Lanzada en octubre de 1995, “Wonderwall" se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de Oasis.

Con una sola frase, Noel Gallagher hizo crecer los rumores de un nuevo disco de Oasis. (Instagram/Oasis)
Con una sola frase, Noel Gallagher hizo crecer los rumores de un nuevo disco de Oasis. (Instagram/Oasis)

Aunque alcanzó el segundo puesto en las listas oficiales británicas y no llegó al número uno, el sencillo se consolidó con el paso de los años como una de las canciones más reconocidas del britpop.

En 2024, diversos reportes señalaron que era una de las canciones más reproducidas de las décadas de 1970, 1980 y 1990 en plataformas digitales.

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