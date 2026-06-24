Danna Paola y Alex Hoyer: esta es la razón por la que surgió el rumor de boda

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno digital se ha inundado de rumores en torno a un supuesto enlace matrimonial entre Danna Paola y Alex Hoyer, luego de que una fotografía compartida por la cantante desde Italia despertara especulaciones.

En la imagen, Danna escribió: “Sí…”, sin ofrecer aclaraciones inmediatas sobre la naturaleza de su mensaje.

La incógnita sobre si ambos artistas planean casarse ha cobrado fuerza especialmente después de que los padres de Alex Hoyer, Néstor Daniel y Loly Hurtado, abordaron el tema en una entrevista.

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Según Néstor Daniel, el compromiso entre ambos “está desde el primer día que se conocieron, que empezaron a quererse”, aunque aclaró que por ahora “no hay planes de boda”.

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La familia expresó su entusiasmo ante la posibilidad de una unión formal, pero subrayó que la decisión corresponde únicamente a la pareja.

En respuesta a la pregunta sobre el futuro de la relación, el padre de Alex manifestó que les gustaría ver “concretar ese compromiso con una boda eclesiástica”, aunque recalcó que todo sucederá cuando ambos lo decidan. Mientras tanto, la familia seguirá apoyando a los jóvenes en su vida profesional y sentimental.

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Cómo surgieron los rumores

La especulación sobre una posible boda surgió tras la publicación de la mencionada fotografía y ha sido alimentada por antecedentes en los que Danna negó, en su momento, la existencia de planes matrimoniales.

Sin embargo, las recientes declaraciones de los padres de Alex han dado un nuevo matiz a la conversación, al mencionar que existe un “compromiso espiritual muy grande” entre los dos, aunque todavía no se ha formalizado ningún enlace.

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(Ig alexhoyer/Archivo)

Para quienes buscan saber si Danna y Alex han confirmado su boda, la respuesta es que, según palabras del propio entorno familiar, “no hay planes inmediatos de matrimonio”, aunque existe un fuerte compromiso sentimental entre ambos.

La historia de Hoyer y Danna

El vínculo entre Danna Paola y Alex Hoyer comenzó a llamar la atención en 2020, cuando fans notaron sus primeras interacciones en redes sociales.

La relación permaneció en el terreno de la especulación durante varios meses, hasta que ambos artistas decidieron hacerla pública en abril de 2022.

Desde entonces, se han mostrado juntos en proyectos y eventos, consolidando su imagen como pareja en la industria musical.

A pesar del interés mediático, la pareja mantiene la discreción sobre sus proyectos personales.

Ante las preguntas persistentes, los familiares han insistido en que respetarán cualquier decisión que Danna y Alex tomen sobre su futuro.

Danna Paola opina sobre Peso Pluma y la ruptura de Kenia Os

El anuncio del fin de la relación entre Kenia Os y Peso Pluma generó un intenso interés mediático, especialmente tras la difusión de un comunicado conjunto en el que ambos pidieron respeto por su privacidad.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

La noticia fue acompañada por un visible cambio en la dinámica pública de la pareja, que dejó de aparecer y publicar juntos en redes sociales durante varias semanas.

La artista Danna Paola fue abordada por la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México poco antes de partir rumbo a Europa por motivos laborales.

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Su respuesta sobre el tema fue escueta: “No, no he hablado con ella”, declaró cuando se le preguntó si había tenido contacto con Kenia tras la ruptura. La cantante optó por no ampliar su postura y se despidió de los reporteros sin enviar mensajes adicionales a su colega.

La separación entre Kenia Os y Peso Pluma fue confirmada a través de un mensaje en el que ambos afirmaron que la decisión fue mutua y que el vínculo terminó “con amor, respeto y en los mejores términos”.

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El anuncio llegó después de que seguidores y programas de espectáculos detectaran una drástica reducción de interacciones y publicaciones entre ellos, lo que alimentó rumores de una crisis sentimental.