Dionisio Estrada explota por el caso de Guillermo Ochoa: “Estoy harto, que lo metan y hagan lo que quieran”

Memo Ochoa podría jugar contra Chequia en la última fecha del Mundial 2026. REUTERS/Paul Childs

El debate en la Selección Mexicana, sobre la posible participación de Francisco Guillermo Ochoa, contra Chequia en el duelo de la fase de grupos del Mundial 2026, genera molestia entre analistas y aficionados, luego de más de un año de discusión sobre su presencia en el arco Tricolor tras ser convocado en su sexta Copa del Mundo.

La insistencia en el tema de Memo Ochoa provocó que Dionisio Estrada, uno de los comentaristas mexicanos reconocidos de la cadena ESPN, se escuchara molesto durante su participación en vivo rumbo al duelo del Tricolor frente a Chequia, desde el estadio Ciudad de México.

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“Ya estoy harto. Me tienen hasta el copete, hasta el gorro. Que lo metan y hagan lo que se les dé su regalada gana. Ya, para que acabemos de hablar de este tema de Ochoa, que tenemos más de año y medio, de estar hablando si tiene que ser, si tiene que jugar, si le tienen que dar chance de su cuarto mundial”, estalló el analista.

La polémica sobre si Javier Aguirre debe alinear a Ochoa desde el arranque y sentar a Raúl Rangel pese a mantener el arco en cero, tras los enfrentamientos con Sudáfrica (2-0) y Corea del Sur (1-0), escala mientras la selección ya está clasificada a la siguiente ronda del campeonato mundial de la FIFA.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Training - Sports Arena, Guadalajara, Mexico - June 17, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa during training REUTERS/Paul Childs

“Imagínate, por más que me digan, no, es que probablemente Aguirre, que gestiona muy bien el vestidor, ya habló con él y le dijo, era algo pactado justamente antes de arrancar el Mundial con Memo Ochoa, que si se llegaba el tercer partido ya clasificado y no se corría riesgo de perder la primera posición, le iban a dar chance. Sí, pero a ver, todos quieren jugar y Tala Rangel, aunque acate la decisión, él quiere jugar”, afirma Dionisio Estrada.

“Se tiene que buscar, agregar otras situaciones que no se han podido implementar en los dos partidos anteriores”, sostuvo el comentarista al recalcar que la exigencia de buscar la victoria ante Chequia se tiene que mantener pese a amarrar el liderato del Grupo A.

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Incluso, Dionisio Estrada cuestionó el mensaje que podría recibir el Tala Rangel si Javier Aguirre decide cambiarlo por Guillermo Ochoa después de ser la figura contra Corea del Sur y en sus dos primeros partidos del Mundial 2026 conservó su portería en blanco.

Álvaro Morales advierte sobre Guillermo Ochoa

El comentarista rechaza la idea que el Tri quiera rendir homenaje a Memo Ochoa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, Álvaro Morales, también comentarista de ESPN, rechazó la idea que la Selección Mexicana quiera rendir homenaje a Guillermo Ochoa, por su sexta Copa del Mundo y la cuarta en ver actividad si suma minutos en el Coloso de Santa Úrsula frente a Chequia.

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¿Arriesgaría usted a jugadores en posiciones clave, llámese (Luis) Quiñones, (Erik) Lira, Raúl (Jiménez)? Yo no lo haría. Tampoco rendiría homenajes. Suponiendo en el hipotético caso que un jugador viejito como Guillermo Ochoa, que tuvo una pésima campaña, una más, en Europa, hipotéticamente, dé un espectáculo maravilloso contra Chequia, hundiría mentalmente al Tala Rangel“, aseveró el polémico narrador mexicano.

En su caso, considera que Carlos Acevedo es el único de los tres guardametas nacionales que dominan los puntos fuertes de la Selección de Chequia, el juego aéreo, directo y las salidas en su zona, por ende, según él, Acevedo tendría que ser titular ya que Guillermo “Ochoa no sabe salir, al menos no sale”.

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¿Javier Aguirre pondrá de inicio a Guillermo Ochoa?

Memo Ochoa aspira a jugar contra Chequia. REUTERS/Paul Childs

En conferencia de prensa previa al duelo entre México y Chequia, el seleccionador respondió lo siguiente al ser cuestionado sobre la posible titularidad de Memo Ochoa:

“Yo lo dije siempre, desde que volví, que no iba a regalar nada, que el que está aquí, los 26 que están aquí, son por merecimientos propios. Vienen los que están en mejor momento y lo dije siempre. Sin el afán de ser injusto, lo soy o lo fui o lo seré. Y ustedes, esto, pueden o no estar de acuerdo con la lista de 26″, declaró.

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“Faltó Juan y sobró Pedro y ahora también con las alineaciones. Pues para eso están las mesas de debate. Yo estoy para tratar de que mis jugadores entrenen bien, que se coordinen bien y que jueguen bien al futbol y ganen partidos. De momento estamos en ese proceso. No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado. No, no me he ido plenamente satisfecho. Hemos cometido errores en defensa y en ataque y esperamos mañana, si no hace el partido perfecto, pues no jugar mejor que los otros dos”, agregó el Vasco.

¿A qué hora ver México vs Chequia?

Raúl Jiménez llora con Roberto Alvarado tras anotar su 1er gol en un Mundial 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

El encuentro de la Selección Mexicana frente a Chequia dará inicio a las 19:00 horas (tiempo de la Capital). El Tricolor venció a Sudáfrica (2-0) y Corea del Sur (1-0) en sus primeras dos pruebas. En cambio, los checos cayeron ante Corea (2-1) e igualaron con Sudáfrica (1-1).

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