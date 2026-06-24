Metrobús CDMX extenderá su horario por el juego México vs Chequia: estas son las líneas que ampliarán su servicio

Llegar al Estadio Ciudad de México este miércoles exige planear con tiempo: las calles cierran a las 14:00 horas, no hay estacionamiento y el único camino es el transporte público, que incluye Metrobús extendido hasta la 1:00 de la madrugada y Tren Ligero con servicio directo desde Tasqueña. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

El Metrobús de la Ciudad de México informó que, con motivo del partido de la Selección Mexicana ante Chequia, ampliará su horario de servicio, esto con la finalidad de convertirse en una opción de transporte para los miles de fanáticos que se concentren en diferentes puntos de la capital.

A través de redes sociales, Rosario Castro, titular del Metrobús CDMX, dio a conocer detalles de la ampliación del horario de las líneas del Metrobús para el miércoles 24 de junio. De acuerdo con las autoridades, el servicio concluirá hasta las 01:00 horas.

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“En apoyo a la movilidad de CDMX y por instrucción de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, en el marco del encuentro de @miseleccionmx, este miércoles 24 de junio, el servicio en todas las líneas se extiende hasta la 1 am", se lee en el comunicado.

(@RosarioCastroE)

¿Qué líneas del Metrobús ampliarán su horario por el México vs Chequia?

Según el Metrobús, las siete líneas del Metrobús extenderán su horario hasta las 01:00 horas con el detalle de que estará sujeto a las condiciones viales. Estas son las rutas del MB que cerrarán más noche:

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Línea 1 Indios Verdes - El Caminero

Línea 2 Tacubaya - Tepalcates

Línea 3 Tenayuca - Pueblo Sta. Cruz Atoyac

Línea 4 Buenavista - San Lázaro

Línea 5 Río de los Remedios - Preparatoria 1

Línea 6 Villa de Aragón - El Rosario

Línea 7 Indios Verdes - Campo Marte

Las líneas 1, 2 y 3 del Metro cerrarán una hora después

La respuesta central para quienes se moverán esa noche en transporte público es concreta: solo las Líneas 1, 2 y 3 tendrán horario extraordinario, y el acceso útil para alcanzar el último tren dependerá de llegar al andén antes de la salida de las corridas finales desde las terminales.

El organismo pidió además respetar las medidas de seguridad dentro de las instalaciones para evitar retrasos en el servicio. Entre las indicaciones están no rebasar la línea amarilla de los andenes, evitar que caigan objetos a las vías y permitir el libre cierre de puertas.

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El servicio tendrá una extensión especial en apoyo a todos los ciudadanos de la capital. (Metro CDMX)

La publicación añade que el partido también coincide con restricciones viales de la llamada “Última Milla” alrededor del estadio. Eso vuelve al transporte público la opción más práctica para llegar y salir de la zona sur de la capital.

La ruta hacia el estadio pasa por Taxqueña y el Tren Ligero

Para quienes van al estadio, la ruta señalada en el medio es tomar la Línea 2 hasta Taxqueña y ahí hacer transbordo al Tren Ligero, que conecta con la estación Estadio Azteca. El texto precisa que el acceso tanto al Metro como al Tren Ligero es estrictamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

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También recomienda llevar saldo suficiente desde un día antes o hacer la recarga digital en la aplicación oficial de la ciudad, ante la posibilidad de filas en taquillas. La sugerencia es salir con al menos tres horas de anticipación para un partido programado a las 19:00 horas, ya que las aglomeraciones pueden duplicar los tiempos habituales de traslado.

En estaciones de transbordo como Pino Suárez, Hidalgo o Balderas, el consejo es resguardar mochila, bolso o mariconera al frente y proteger celular y cartera al abordar. El rotativo también sugiere evitar portar grandes cantidades de efectivo en andenes y pasillos.

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El servicio tendrá una extensión especial en apoyo a todos los ciudadanos de la capital. (Metro CDMX)

Para mujeres y personas que viajan con menores, se recuerda que los primeros dos o tres vagones de cada tren son exclusivos. En jornadas con alta concentración de usuarios, esa zona puede ofrecer un espacio más ordenado para el trayecto.

El texto también recomienda llevar agua embotellada, porque el Metro suele registrar altas temperaturas en horas pico. A la vez, pide evitar objetos voluminosos y no ingresar en estado de ebriedad, ya que habrá operativos de vigilancia estrictos.

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La Selección Mexicana llega a este partido como cierre de su participación en la fase de grupos del Mundial, con el boleto a la siguiente ronda ya asegurado y con la meta de mantener paso perfecto.