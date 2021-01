“México no merece una medicina similar”: Germán Martínez criticó la vacuna Sputnik V

Germán Martínez renunció por estar inconforme con el recorte presupuestal al IMSS (Foto: Cuartoscuro)

México ha pactado con Rusia la compra de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Cabe señalar que está en análisis la información sobre el fármaco por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para aprobar su uso de emergencia en el país.

El antídoto desarrollado en Rusia ha generado desconfianza y polémica en el país, ya que no ha sido aprobada por Estados Unidos, además los resultados intermedio del ensayo fase tres no han sido publicados, como fue el caso de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, ni se han dado información sobre los posibles efectos secundarios.

Germán Martínez, senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), calificó como injusto que los mexicanos reciban una vacuna contra la COVID-19 sin certificar, en relación con la vacuna rusa, Sputnik V.

“No está la certificación del Instituto Gamaliel o de Rusia en el contrato que firmó Jorge Alcocer (secretario de Salud). México no merece una medicina similar. México no merece trato de segundo piso, no merecemos una medicina de ensayo, no somos conejillo de indias de la tercera fase, no merecemos ese trato que aparentemente López-Gatell quiere dar a las y los mexicanos”, comentó en entrevista para Radio Fórmula.

Las autoridades sanitarias han puntualizado sobre la confiabilidad del fármaco y la existencia de información al respecto de su eficacia.

El senador de la bancada de Morena refirió al momento en el que López-Gatell indicó que en el país no se suministrarían vacunas que fueran no estuvieran certificadas o no hubieran concluido la Fase 3, “por razones éticas de bioseguridad”.

Añadió que ahora las autoridades han mencionado que están a la espera de los resultados de la última fase, aunque ya se pactó la adquisición de la vacuna. Fue el lunes 25 de enero que se concretó el acuerdo tras una comunicación entre el mandatario Andrés Manuel López Obrador y su homólogo ruso Vladimir Putin para el acceso al fármaco por parte de México. Para lo cual se destinarán 4,800 millones de pesos, es decir, cada dosis tendrá un costo de 200 pesos.

Por otra parte, precisó que el Gobierno Federal tendría un grave error al darle a “a los pobres una vacuna sin certificar, por el bien de todos primero los pobres, la vacuna chafa, sin la debida certificación. Para los ricos Pfizer, a los pobres la Sputnik eso es desigualdad, es injusticia”.

De acuerdo con el plan de vacunación, el siguiente grupo en ser inmunizado son los adultos mayores y, en relación con las vacunas que ha adquirido el gobierno, el mandatario Andrés Manuel López explicó en semanas pasada que serían utilizadas para esta fase de vacunadas, dosis de Pfizer-BioNTech será usadas en personas que viven en comunidades apartadas; la vacuna Sputnik V en aquellos que viven en comunidades medias, y la dosis de la farmacéutica china CanSino para los adultos mayores de grandes ciudades.

En el primer trimestre del presente año, el gobierno mexicano obtendrá 21.3 millones de vacunas para inmunizar a 14.1 millones de personas.

Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó en entrevista para Noticieros Televisa que México tiene asegurada la compra de 198.3 millones de dosis serán aplicadas en 116 millones de mexicanos, ya que en algunos fármacos se requieren de dos aplicaciones y en caso de CanSino se prevé sea una. Entre las compañías se encuentran Pfizer, AstraZeneca, CanSino, la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Sputnik V.

