La historia de Álvaro Benito: del Real Madrid a la música

Así cambió la vida de Álvaro Benito tras su retirada del fútbol profesional. (Instagram)

Álvaro Benito, de 49 años, es conocido por su trayectoria como cantante en los grupos Pignoise y Chicle, su proyecto musical más reciente. Antes de su carrera en la música, el artista nacido en Salamanca desarrolló su vida profesional en el fútbol, disciplina a la que ha permanecido vinculado de distintas formas a lo largo de los años.

El artista debutó como futbolista profesional en 1995 con el Real Madrid, equipo en el que llegó a jugar bajo la dirección de Jorge Valdano.

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El estreno en la máxima categoría del fútbol español se produjo cuando tenía 18 años, en un periodo en el que formaba parte de la plantilla del club madrileño. Su carrera deportiva, sin embargo, se vio interrumpida de manera anticipada debido a una lesión de rodilla.

El punto de inflexión llegó el 12 de noviembre de 1996, durante un partido de la selección española sub-21 contra Eslovaquia.

Álvaro Benito se lesionó en un partido a menos de un año de haber debutado. (Captura de vídeo)

Benito sufrió una gravísima lesión en la rodilla izquierda conocida como la “tríada”, que afecta al ligamento cruzado anterior, al ligamento lateral interno y al menisco. La lesión ocurrió cuando tenía apenas 19 años y estaba comenzando a consolidarse en el primer equipo madridista.

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A partir de ese momento comenzó un largo proceso de recuperación. Fue sometido a numerosas intervenciones quirúrgicas —él mismo ha hablado de hasta nueve operaciones a lo largo de los años— y pasó largos periodos fuera de los terrenos de juego.

“Las nueve operaciones fueron en la misma rodilla. El problema que tuve es que en aquella época, cuando te rompías el menisco, te lo quitaban si estaba muy roto. A mí me lo quitaron y al volver a jugar al no tener menisco, el hueso empezó a rozar con el hueso y el cartílago quedó ventilado de la noche a la mañana”, recordó.

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Aunque intentó regresar al fútbol profesional, nunca logró recuperar completamente las condiciones físicas que tenía antes de la lesión.

Álvaro Benito no logró recuperarse del todo tras pasar por nueve cirugías. (Instagram)

Cuando parecía que estaba cerca de volver, sufrió otro golpe inesperado. En el año 2000 tuvo un accidente de tráfico que agravó aún más la situación de su rodilla izquierda.

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Como consecuencia sufrió una nueva rotura del ligamento cruzado anterior, además de una fractura de peroné y un esguince del ligamento lateral interno.

Con el tiempo, el propio Benito ha explicado que sigue sufriendo consecuencias físicas de aquella lesión. Ha relatado que perdió el menisco, que convive con dolor crónico y que incluso podría necesitar una prótesis de rodilla en el futuro.

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“Cuando estoy mucho rato de pie siempre lo paso mal. Lo que pasa es que decidí no hacerle caso a mi rodilla ya. Después de todas las operaciones, las horas de fisio, del posoperatorio y la incertidumbre... me retiré y decidí hacer eso”, dijo.

Tras regresar momentáneamente al futbol, Álvaro Benito decidió retirarse de forma permanente.(EFE/ J.P. Gandul)

A los 26 años, el entonces futbolista tuvo que retirarse del deporte profesional a raíz de una lesión grave que condicionó su continuidad en la élite. Este hecho supuso un cambio en su trayectoria, que posteriormente se orientó hacia la música, ámbito en el que iniciaría una nueva etapa profesional.

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Tras su retirada del fútbol, Álvaro Benito comenzó su actividad en la industria musical y, con el tiempo, se consolidó como integrante de Pignoise, banda de pop-rock con la que alcanzó popularidad en España.

El grupo llegó a participar en numerosos conciertos en distintas ciudades y escenarios, incluyendo recintos de gran afluencia y espacios al aire libre.

Además de su trabajo con Pignoise, el artista ha desarrollado recientemente el proyecto musical Chicle, con el que continúa su actividad en directo y en la producción de nueva música.

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Álvaro Benito encontró en la música un refugio. (Instagram)

A lo largo de los años, Benito ha compaginado su carrera artística con una rutina de actividad física constante. El cantante ha mantenido un vínculo continuado con el deporte, centrado especialmente en el entrenamiento y el gimnasio.

En declaraciones recientes, explicó que debido a las secuelas de su lesión de rodilla evita actividades de alto impacto. Entre ellas mencionó disciplinas como el fútbol, el tenis o la carrera, que han quedado fuera de su rutina habitual.

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Según detalló, su preparación física se basa en ejercicios de bajo impacto, como el uso de máquinas elípticas, además de entrenamientos de fuerza.