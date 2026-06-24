Entretenimiento

La historia de Álvaro Benito: del Real Madrid a la música

Tras su retirada del fútbol a los 26 años, el artista recondujo su carrera hacia la música

Guardar
Google icon
Así cambió la vida de Álvaro Benito tras su retirada del fútbol profesional. (Instagram)
Así cambió la vida de Álvaro Benito tras su retirada del fútbol profesional. (Instagram)

Álvaro Benito, de 49 años, es conocido por su trayectoria como cantante en los grupos Pignoise y Chicle, su proyecto musical más reciente. Antes de su carrera en la música, el artista nacido en Salamanca desarrolló su vida profesional en el fútbol, disciplina a la que ha permanecido vinculado de distintas formas a lo largo de los años.

El artista debutó como futbolista profesional en 1995 con el Real Madrid, equipo en el que llegó a jugar bajo la dirección de Jorge Valdano.

PUBLICIDAD

El estreno en la máxima categoría del fútbol español se produjo cuando tenía 18 años, en un periodo en el que formaba parte de la plantilla del club madrileño. Su carrera deportiva, sin embargo, se vio interrumpida de manera anticipada debido a una lesión de rodilla.

El punto de inflexión llegó el 12 de noviembre de 1996, durante un partido de la selección española sub-21 contra Eslovaquia.

Álvaro Benito se lesionó en un partido a menos de un año de haber debutado. (Captura de vídeo)
Álvaro Benito se lesionó en un partido a menos de un año de haber debutado. (Captura de vídeo)

Benito sufrió una gravísima lesión en la rodilla izquierda conocida como la “tríada”, que afecta al ligamento cruzado anterior, al ligamento lateral interno y al menisco. La lesión ocurrió cuando tenía apenas 19 años y estaba comenzando a consolidarse en el primer equipo madridista.

PUBLICIDAD

A partir de ese momento comenzó un largo proceso de recuperación. Fue sometido a numerosas intervenciones quirúrgicas —él mismo ha hablado de hasta nueve operaciones a lo largo de los años— y pasó largos periodos fuera de los terrenos de juego.

“Las nueve operaciones fueron en la misma rodilla. El problema que tuve es que en aquella época, cuando te rompías el menisco, te lo quitaban si estaba muy roto. A mí me lo quitaron y al volver a jugar al no tener menisco, el hueso empezó a rozar con el hueso y el cartílago quedó ventilado de la noche a la mañana”, recordó.

Aunque intentó regresar al fútbol profesional, nunca logró recuperar completamente las condiciones físicas que tenía antes de la lesión.

Álvaro Benito no logró recuperarse del todo tras pasar por nueve cirugías. (Instagram)
Álvaro Benito no logró recuperarse del todo tras pasar por nueve cirugías. (Instagram)

Cuando parecía que estaba cerca de volver, sufrió otro golpe inesperado. En el año 2000 tuvo un accidente de tráfico que agravó aún más la situación de su rodilla izquierda.

Como consecuencia sufrió una nueva rotura del ligamento cruzado anterior, además de una fractura de peroné y un esguince del ligamento lateral interno.

Con el tiempo, el propio Benito ha explicado que sigue sufriendo consecuencias físicas de aquella lesión. Ha relatado que perdió el menisco, que convive con dolor crónico y que incluso podría necesitar una prótesis de rodilla en el futuro.

“Cuando estoy mucho rato de pie siempre lo paso mal. Lo que pasa es que decidí no hacerle caso a mi rodilla ya. Después de todas las operaciones, las horas de fisio, del posoperatorio y la incertidumbre... me retiré y decidí hacer eso”, dijo.

Tras regresar momentáneamente al futbol, Álvaro Benito decidió retirarse de forma permanente.(EFE/ J.P. Gandul)
Tras regresar momentáneamente al futbol, Álvaro Benito decidió retirarse de forma permanente.(EFE/ J.P. Gandul)

A los 26 años, el entonces futbolista tuvo que retirarse del deporte profesional a raíz de una lesión grave que condicionó su continuidad en la élite. Este hecho supuso un cambio en su trayectoria, que posteriormente se orientó hacia la música, ámbito en el que iniciaría una nueva etapa profesional.

Tras su retirada del fútbol, Álvaro Benito comenzó su actividad en la industria musical y, con el tiempo, se consolidó como integrante de Pignoise, banda de pop-rock con la que alcanzó popularidad en España.

El grupo llegó a participar en numerosos conciertos en distintas ciudades y escenarios, incluyendo recintos de gran afluencia y espacios al aire libre.

Además de su trabajo con Pignoise, el artista ha desarrollado recientemente el proyecto musical Chicle, con el que continúa su actividad en directo y en la producción de nueva música.

Álvaro Benito encontró en la música un refugio. (Instagram)
Álvaro Benito encontró en la música un refugio. (Instagram)

A lo largo de los años, Benito ha compaginado su carrera artística con una rutina de actividad física constante. El cantante ha mantenido un vínculo continuado con el deporte, centrado especialmente en el entrenamiento y el gimnasio.

En declaraciones recientes, explicó que debido a las secuelas de su lesión de rodilla evita actividades de alto impacto. Entre ellas mencionó disciplinas como el fútbol, el tenis o la carrera, que han quedado fuera de su rutina habitual.

Según detalló, su preparación física se basa en ejercicios de bajo impacto, como el uso de máquinas elípticas, además de entrenamientos de fuerza.

Temas Relacionados

Álvaro BenitoReal MadridMundialentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“La mayor decepción de mi vida en ese momento”: Peter Serafinowicz habló de su papel en Star Wars

El actor que prestó su voz a Darth Maul confesó en el podcast Class Clown que La amenaza fantasma no cumplió con las expectativas de un fanático que había crecido obsesionado con la saga original

“La mayor decepción de mi vida en ese momento”: Peter Serafinowicz habló de su papel en Star Wars

Will Ferrell se coló en un pub de Nueva York en pleno Mundial, cantó “Sweet Caroline” con los hinchas y el video copó las redes sociales

El actor dijo presente en el Brass Monkey durante los festejos por la victoria de Estados Unidos ante Australia, entonó el clásico de Neil Diamond junto a los fanáticos y aprovechó para promocionar su nueva serie

Will Ferrell se coló en un pub de Nueva York en pleno Mundial, cantó “Sweet Caroline” con los hinchas y el video copó las redes sociales

Hannah Murray, estrella de ‘Game of Thrones’, recordó cómo fue internada en un psiquiátrico tras ser “poseída por un demonio”

En su libro de memorias, la actriz británica detalla cómo su participación en un curso de “sanación energética” en Londres precedió su ingreso a una unidad psiquiátrica

Hannah Murray, estrella de ‘Game of Thrones’, recordó cómo fue internada en un psiquiátrico tras ser “poseída por un demonio”

Fue estrella infantil, ganó un Emmy y tras ser acusado del asesinato de su esposa, murió en la ruina: la historia de Robert Blake

La carrera de siete décadas construida desde Our Gang hasta Baretta quedó sepultada cuando una condena civil lo llevó a la bancarrota y borró una fortuna de 40 millones de dólares

Fue estrella infantil, ganó un Emmy y tras ser acusado del asesinato de su esposa, murió en la ruina: la historia de Robert Blake

“Los testamentos parten de la perspectiva de chicas que no conocen otra cosa, y eso es aterrador”, advirtió Chase Infiniti

En una entrevista con el podcast I AM AN ACTOR, la actriz explicó que recibió el libreto con nombres y términos cambiados para ocultar la identidad de la serie, pero reconoció de inmediato el tipo de mundo que tenía delante y quedó atrapada por la alegría de Agnes dentro de un entorno oscuro y restrictivo

“Los testamentos parten de la perspectiva de chicas que no conocen otra cosa, y eso es aterrador”, advirtió Chase Infiniti

DEPORTES

“Deberíamos tener cinco estrellas”: una ex figura de Uruguay volvió a encender la polémica sobre los Mundiales

“Deberíamos tener cinco estrellas”: una ex figura de Uruguay volvió a encender la polémica sobre los Mundiales

La humilde reacción de Bellingham tras recibir el premio al jugador del partido tras el empate entre Inglaterra y Ghana

El polémico debate de tres campeones mundiales de Brasil sobre el lugar de Messi y Maradona entre los mejores de la historia

El increíble gol que falló Kane en el empate entre Inglaterra y Ghana: la insólita teoría detrás

Robaron de un museo en Madrid la camiseta de un campeón del mundo: “Su ausencia fue detectada durante una revisión rutinaria”

TELESHOW

Wanda Nara: “Mauro Icardi decía que Turquía era un país de mierda y que la gente tenía olor”

Wanda Nara: “Mauro Icardi decía que Turquía era un país de mierda y que la gente tenía olor”

Kelci Rose, la novia inglesa de Marcos Senesi, en medio de los banderazos argentinos en el Mundial

Bizarrap anunció su primera session en lo que va del año: con quién será y cuándo saldrá

Julieta Poggio reveló quién es, para ella, el jugador más fachero de la Scaloneta en el Mundial 2026

Marcos Carreras, el niño violinista que debutó en el Colón a los 11 años, fue premiado por la Asociación de Críticos Musicales

INFOBAE AMÉRICA

Omán habilitó un corredor marítimo temporal en el estrecho de Ormuz para garantizar la navegación comercial

Omán habilitó un corredor marítimo temporal en el estrecho de Ormuz para garantizar la navegación comercial

Estados Unidos alertó que los bloqueos de rutas en Bolivia vulneraron los DDHH y pusieron en riesgo el orden constitucional

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala escucha la apelación para revocar el arresto del periodista José Rubén Zamora

Un pastor metodista unido de San Antonio presenta en TikTok a su esposo hondureño

El portaaviones chino Fujian atraviesa el estrecho de Taiwán mientras la isla realiza maniobras de defensa