En su lucha contra el hambre Panamá reglamenta ley que previene la pérdida de alimentos

Se promueve evitar que se dañen los alimentos, priorizando su uso para el consumo humano mediante una cultura de solidaridad. (Minsa)

En Panamá el Ministerio de Salud realizó la consulta pública para la reglamentación de la Ley 514 del 1 de abril de 2026, que establece medidas para prevenir la pérdida de alimentos y promover su eficiente aprovechamiento a nivel nacional.

La entidad gubernamental supervisará la trazabilidad y calidad de los productos donados en la lucha contra el hambre, reduciendo el desperdicio de los alimentos.

Fuentes ministeriales explicaron que la Ley 514 establece las normas que se requiere para la donación de alimentos, que exige que los productos deben contar con registro sanitario, el personal que manipule los alimentos debe contar con carnet de salud y los lugares de almacenamiento deben cumplir con todas las normas sanitarias del Ministerio de Salud.

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La legislación establece el marco legal que promueva el reaprovechamiento responsable de los alimentos, priorizando su uso para el consumo humano fomentando una cultura de solidaridad, sostenibilidad y eficiencia en toda la cadena alimentaria.

Se consigna que todo producto o alimento que haya alcanzado su fecha límite de comercialización deberá ser retirado del punto de venta y se destinará prioritariamente a la donación a los bancos de alimentos u organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas, que desarrollen actividades de asistencia alimentaria o de erradicación del hambre.

Usando una lupa un consumidor examina la fecha de expiración en el envase de un producto alimenticio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos que no sean aptos para el consumo humano se orientarán hacia usos alternativos de carácter social o ambientalmente responsables, como la producción de compost o la alimentación animal, de acuerdo con los criterios de inocuidad existentes.

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“Hoy iniciamos formalmente esta consulta pública la cual nos permite recoger los aportes, experiencias y recomendaciones, con el fin de fortalecer el instrumento y garantizar su implementación en beneficio del país”, manifestó Anais Vargas, directora de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria.

Dijo que le corresponde a la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria ser la autoridad sanitaria responsable de liderar la coordinación técnica y garantizar la inocuidad de los alimentos.

Un repaso a la ley destaca entre los aspectos más relevantes la reducción del desperdicio, facilitación de la donación y la garantía de inocuidad, entre otros aspectos.

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Cerca de 200 mil personas en Panamá sufren de hambre, lo que representa aproximadamente 5.3% de la población, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO).

Un niño con expresión pensativa mira fijamente un plato vacío sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta situación se agrava en las comarcas indígenas, donde el 50% de los niños padecen de desnutrición, al mismo tiempo que 350 toneladas de alimentos se descartan y desechan a diario.

La ley establece como objetivo establecer, actualizar e implementar el marco regulatorio para la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, el cual se enfocará en el fortalecimiento de la educación, concienciación y movilización de los involucrados en la cadena de suministros de alimentos.

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De igual manera, se pretende contribuir a combatir el cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que genera el desperdicio de alimentos producidos no consumidos.

El alcance de la ley involucra a los productores agropecuarios y sus organizaciones, a los procesadores, elaboradores y distribuidores de productos alimenticios, a las cadenas de distribución mayoristas y minoristas, como supermercados, minisúper, tiendas de comestibles, abarroterías y comisariatos.

A nivel mundial, se calcula que en 2022 se desperdiciaron 1.050 millones de toneladas de alimentos en los sectores minorista, alimentario y hogares. Esto equivale a 132 kilogramos per cápita al año, de los cuales 79 kilogramos per cápita se desperdiciaron en los hogares, relata en un informe el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

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Consulta pública para la reglamentación de la ley que establece medidas para prevenir la pérdida de alimentos. (Minsa)

Muy pocos países, afirma, han recopilado datos sólidos sobre el desperdicio de alimentos, a lo largo del tiempo y de forma coherente, aunque la disponibilidad de datos está aumentando y se están identificando muchos puntos de datos a nivel urbano, a medida que las ciudades y los países reconocen que una gran parte de los residuos que llegan a los vertederos son alimentos.