El hijo que espera Sierra, sin embargo, no podría ser de Berlín, el atracador más dramático de la banda, pues las fechas no coinciden si se calcula el tiempo que pasó desde su muerte. Y aunque las teorías y conjeturas de los entusiasmados espectadores no puedan confirmarse aún, sí se sabe ya que el hermano de "El Profesor" seguirá teniendo un papel relevante en la cuarta temporada, pues el actor, Pedro Alonso, ya confirmó que renovó el contrato una vez más.