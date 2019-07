"Mi día a día sigue siendo igual: resido en la misma casa", destaca en sus reportajes este vecino de Pozuelo de Alarcón, en las afueras de la capital española. En su "piso humilde", Álvaro cocina, lee (lo atrapa el realismo mágico de Gabriel García Márquez), mira series (The Clinic y This is Us, entre sus favoritas), y gusta del mejor cine, el de hace décadas (recomienda Un americano en París, de Vincente Minnelli, de 1951).