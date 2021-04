Sismo en la Superliga europea: dos clubes fundadores evalúan abandonar el proyecto

Fanáticos del Manchester City se juntaron en las afueras del Etihad Stadium para quejarse por la creación de la Superliga (REUTERS/Jason Cairnduff)

La creación de la nueva Superliga con 12 de los más poderosos clubes de Europa como protagonistas generó un cimbronazo en el fútbol del Viejo Continente. Con el anunció de que el Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter de Milán, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF y Tottenham Hotspur firmaron para el armado de un nuevo torneo que competirá con las ligas locales y la Champions League, se abrió el debate sobre qué ocurrirá con los certámenes ya establecidos.

En medio de fuertes reclamos de parte de los fanáticos, de otros clubes europeos de las diferentes ligas y de importantes personalidades del ámbito del deporte, habría dos de estos 12 equipos que estarían dudando sobre si seguir con el plan original que nombró al actual presidente del Real Madrid Florentino Pérez como su primer titular.

Según indicó el periódico inglés The Guardian, tanto el Chelsea como Manchester City estarían analizando la posibilidad de dar marcha atrás en su decisión y dejar de ser clubes fundadores de la nueva Superliga europea de fútbol. El medio británico indica que al menos la mitad de los participantes de esta alianza están comprometidos con seguir cueste lo que cueste, mientras que los otros se sumaron al proyecto por diferentes factores.

Uno de los motivos por el cual las instituciones optaron por firmar el acuerdo fue porque recibirán una sustanciosa cantidad de dinero, mucho mayor a la que perciben hoy. La otra, en la cual estarían alineados los dos equipos de la Premier League que disputarán las semifinales de la Champions League, estaría en línea con que no querían perderse de algún nuevo beneficio económico o deportivo.

Manchester City y Chelsea, dos de los clubes fundadores que podrían irse del acuerdo por la creación de la Superliga europea (REUTERS/Ian Walton)

¿Es posible que luego de haber firmado como uno de los clubes fundadores den marcha atrás? En las últimas horas, el propio Florentino aclaró dicho escenario en uno de los temas que tocó en una extensa entrevista que el mandamás de la Casa Blanca le concedió al programa deportivo El Chiringuito, que se emite en la TV española.

“Yo creo que no. Es vinculante. Firmamos algo que se llama vinculante y de eso no se puede salir. Estamos contentos de haberlo hecho: vamos a hacerlo todo juntos, vamos a negociar juntos”, indicó el hombre que fue elegido hace pocos días para seguir en su cargo por otros cuatro años.

Además, Florentino también indicó que todavía restan otras tres instituciones para sumar a los 12 fundadores y que falta resolver como se sumarán los otros cinco equipo para formar el cuadro de 20 que competirán cuando se ponga en marcha el nuevo torneo.

“Al PSG de momento no lo hemos invitado, no hemos hablado con ellos ni con los dos alemanes (Bayern y Borussia Dortmund)”, afirmó Pérez.

“Podrá venir cualquiera, no es una liga cerrada. Creemos en los méritos de los equipos. Vamos a hablar con la UEFA para determinar cómo acceden los cinco invitados. De momento hemos hablado de tres países (Italia, España e Inglaterra). No sabemos qué criterios vamos a ampliar, pero habrá mérito deportivo. Una segunda liga u otra liga con opciones de participar en la Superliga, por ejemplo. Pero todo el mundo no puede estar. Habrían muchos equipos que deberían jugar la Champions actual u otra competición que sea la segunda”, agregó.

Infantino criticó la creación de la nueva Superliga europea (REUTERS/Richard Juilliart/UEFA)

En contrapartida con el presidente de la Superliga europea, Gianni Infantino mostró su costado más crítico ante la creación de esta nueva competencia. “No hay duda de la desaprobación de la FIFA. La FIFA está aquí, y yo estoy aquí hoy como presidente de la FIFA, para brindar todo el apoyo al fútbol europeo, a la UEFA, a las 55 federaciones miembro de la UEFA y de la FIFA, a las ligas, clubes, jugadores y aficionados”, indicó el presidente de la FIFA desde el Congreso de la UEFA que se organizó en Montreux, Suiza.

“Si algunos eligen seguir su propio camino, deben vivir con las consecuencias. Pero no quiero pensar en eso, porque la FIFA es una organización democrática y abierta. Todos pueden traer propuestas, pero siempre con respeto a las instituciones”, apuntó Infantino contra los 12 clubes que, por ahora, son los fundadores de una liga que todavía no empezó a jugarse pero que ya planteó una guerra de interés en el fútbol del Viejo Continente.

