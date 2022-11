El impactante e inédito presagio de Arsène Wenger al Dibu Martínez cuando jugaba poco en el Arsenal

La frase inédita de Wenger sobre Dibu Martínez

Fue un flechazo, amor a primera vista. Emiliano Martínez, un joven arquero argentino que había sido seguido más de un año por un scout del Arsenal, era sometido a distintas pruebas técnicas y físicas antes de ser fichado por el club inglés. Con apenas 17 años, abandonó la pensión de Independiente y viajó junto al emblemático ex arquero del Rojo Pepé Santoro a Londres. En el último almuerzo previo al retorno a Buenos Aires, Arsène Wenger se presentó en la mesa, estrechó las manos del dúo argentino y le dio oficialmente la bienvenida. “Ahí el sueño se empezó a hacer realidad”, le dijo Santoro a Infobae.

El Dibu tendría mucho camino por recorrer y aptitudes para desarrollar. La dura competencia la encarnarían el español Manuel Almunia, los polacos Lukasz Fabianski y Wojciech Szczesny, y el italiano Vito Mannone. Más tarde llegarían otros arqueros de renombre como el colombiano David Ospina, el checo Petr Cech y el alemán Bernd Leno, quienes lo invitaron a buscar rodaje y continuidad en otros equipos. Fue cedido a varios del ascenso británico (Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton y Reading) y experimentó en Getafe de España en Primera División.

Pese a las idas y venidas, Wenger jamás quiso desprenderse de él ya que entendía que, tarde o temprano, le iba a dar frutos al club. El entrenador francés disponía de las llaves de la institución y era quien digitaba cada incorporación o salida. Ante cada intento de despedida del guardameta marplatense, se las ingenió para disuadirlo. Desde lo económico, convirtiéndolo en el tercer arquero mejor pago de toda Europa, hasta lo mental, convenciéndolo en reiteradas charlas de que pronto iba a tener su oportunidad y explotaría.

Dibu Martínez junto a Alejandro Muñoz, uno de sus amigos más íntimos

Hasta hoy se desconocía una frase grandilocuente con la que Wenger mantuvo centrado a Martínez en 2017, temporada en la que sumó cinco partidos oficiales para el Arsenal (dos en Premier League y tres en copas nacionales) antes del préstamo al Getafe. Un íntimo amigo de Dibu, quien había sido compañero suyo en la pensión de Independiente, viajó a visitarlo a Inglaterra y fue testigo del comentario de su entrenador con él presente. Todo sucedió en el centro de entrenamiento del Arsenal.

Alejandro Muñoz, ex promesa del Rojo y de paso por las juveniles argentinas, revela: “Fui a la práctica y justo estaba el Viejo ahí. A Wenger todos lo conocen como el Viejo, así le dice siempre Emi, no lo llama por su nombre. Le preguntó si yo era su amigo, se acercó y le pidió que le tradujera algo. ‘Él va a ser uno de los mejores arqueros de la historia’. Yo, con la piel de gallina, primero porque me hablaba el Viejo y segundo porque dijo eso de Emi. Emi se quedó, me miró y me tradujo. ‘¡Dale!, ¿en serio?’, le digo. Y ahí el Viejo asintió con la cabeza. Yo no lo podía creer”.

El Mostri Muñoz, como lo llama el Dibu, se percató en ese instante de que su amigo estaba lanzado a conseguir grandes cosas. “Wenger lo tenía ahí arriba. No lo pudo hacer jugar porque tenía figuras como Cech y Leno, pero lo tenía como un hijito en el club”, es la sentencia final.

Dibu Martínez y Unai Emery cuando coincidieron en el Arsenal: ahora se reencontraron en Aston Villa

En la visita que le hizo Alejandro a Dibu Martínez en los últimos días, presenció el desembarco de Unai Emery, flamante técnico del Aston Villa y quien había pasado por el Arsenal anteriormente. “Hoy Emi es uno de los arqueros que mejor juega con los pies. Emery le dijo que lo necesitaba para salir jugando desde atrás: ‘Sos clave’, le dijo. Te das cuenta que está haciendo las cosas muy bien cuando un tipo como Emery, campeón con Villarreal, Arsenal y PSG, viene y te dice que sos su pilar y su capitán”.

