Los 13 nuevos datos sobre el formato de la Superliga europea: las citaciones a la selección, los árbitros y ¿reducir el tiempo de los partidos?

Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Juventus, Inter y Milan son los 12 fundadores de la Superliga

El anunció sacudió al mundo del fútbol por completo. 12 clubes firmaron el nacimiento de la Superliga europea y lanzaron sobre la mesa un plan para cambiar el principal certamen de ese continente. Sin embargo, sólo se dieron a conocer unos pocos detalles oficiales del formato que pretenden implementar por intermedio del sitio web que estrenaron.

El máximo mandatario del Real Madrid, Florentino Pérez, es un personaje central en este proyecto ya que fue elegido como primer presidente de esta “The Super League”. La presentación pública que realizó el directivo dejó una serie de pistas de lo que podría verse si finalmente consiguen implementar el torneo en cuestión. Sin ser anuncios oficiales, es un esquema que permite conocer un poco más sobre el trasfondo que pretenden para esta liga que, por el momento, intentarán que esté bajo la órbita de la UEFA a pesar de la resistencia inicial.

Florentino habló en el programa El Chiringuito de los 3 clubes que faltan convertirse en fundadores y especuló sobre cómo podrían clasificarse los 5 restantes, de los que sólo se sabe que podrán acceder a la Superliga por “mérito deportivo”.

También dio algunas pistas sobre los árbitros, las cesiones de los futbolistas a las respectivas selecciones, los topes salariales y hasta plantó una semilla inesperada: ¿pueden llegar a reducir los 90 minutos que dura cada partido?

• El calendario de cada fecha: “Cinco partidos el martes y cinco el miércoles. Vamos a ver todas las semanas los mejores partidos durante dos días que interesan a los 4.000 millones de aficionados del mundo y por eso pagarán más, sino no pagarán”.

• Invitaciones a otros clubes: “Al PSG de momento no lo hemos invitado, no hemos hablado con ellos ni con los dos alemanes (Bayern y Borussia Dortmund)”.

• Ceder jugadores a las selecciones: “Creo que hay que cambiar muchas cosas. Tenemos demasiados partidos. Hay competiciones de Europa, de selecciones, que la gente no sabe ni cómo se llama. Esa es la verdad. Jugar con los jugadores de los clubes, no tiene tampoco mucho sentido. Todos tenemos que cambiar”.

• Si alguno de los 12 clubes fundadores se puede ir del proyecto: “Yo creo que no. Es vinculante. Firmamos algo que se llama vinculante y de eso no se puede salir. Estamos contentos de haberlo hecho: vamos a hacerlo todo juntos, vamos a negociar juntos”.

Florentino Pérez es el presidente del Real Madrid y flamante máxima autoridad de la Superliga (Foto: EFE)

• Qué árbitros dirigirán la Superliga: “Trataremos de seleccionar a los mejores, lo vamos a hacer con criterios profesionales. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Habrá VAR, se mejorarán los árbitros”.

• Jugar con equipos alternativos las ligas locales: “Si todos hiciéramos eso, valdría menos. Y lo que queremos es que todo lo que hacemos valga más. En la Euroliga (básquet) todo el mundo ve con normalidad esto que estamos haciendo aquí. Queremos que tomen con normalidad lo que queremos hacer aquí. No sé por qué dicen que va a desaparecer la liga”.

• ¿Reducir duración de partidos?: “Los jóvenes dicen que los partidos se les hacen muy largos, tenemos que cambiar algo si queremos que el fútbol siga viviendo. Si los jóvenes dicen que es muy largo el partido, que no lo aguantan, es que no tiene suficiente interés ese partido o a lo mejor habría que acortar los partidos. No lo sé, pero algo pasa. Creo que si los partidos tienen mucho interés, como los que conocemos de verdad, eso tenemos que hacer. Hay otros que yo no soy capaz de aguantarlos, lo digo de verdad”.

• Topes salariales: “En este proyecto, está fijado en el 55% sobre la facturación máximo todos los salarios colectivos. Habrá un Fair Play financiero y estabilidad en los clubes”.

• Formato NBA en publicar los salarios: “Todo el mundo sabe lo que ganan todos los jugadores en la NBA, ¿por qué no se sabe lo que se gana aquí? Lo hacen público sin ningún problema. Sé lo que gana LeBron James y no lo que ganan en la UEFA. La transparencia es la que nos da la fuerza para seguir adelante”.

• La “segunda liga” o nuevas ligas regionales: “Pueden competir para ocupar uno de esos puestos (las cinco vacantes en la Superliga cada temporada). Aclaro que algo tienen que seguir, hacer una segunda liga o algo. El fútbol cambió en Europa, hay países que quieren armar una competición distinta a la que hay ahora. Los cuatro países escandinavos quieren hacer otra liga. Como los del Benelux, Bélgica y Holanda, ya están en ello. O los países de los Balcanes. Todo el mundo quiere cambiar, en lo económico y lo deportivo. Uno será muy feliz en los Balcanes, si gana la liga de los Balcanes, por ejemplo”.

• Cómo clasificarán los cinco puestos vacantes a la Superliga europea: “Podrá venir cualquiera, no es una liga cerrada. Creemos en los méritos de los equipos. Vamos a hablar con la UEFA para determinar cómo acceden los cinco invitados. De momento hemos hablado de tres países (Italia, España e Inglaterra). No sabemos qué criterios vamos a ampliar, pero habrá mérito deportivo. Una segunda liga u otra liga con opciones de participar en la Superliga, por ejemplo. Pero todo el mundo no puede estar. Habría muchos equipos que deberían jugar la Champions actual u otra competición que sea la segunda”.

• Reparto del dinero: “Para hacerlo sencillo: queremos hacer lo mismo que en el baloncesto. Queremos ser dueños de nuestro destino. Con la solidaridad total. Si hay mucho dinero, a repartir a todos. No a los grandes, eso es mentira”.

• Cuándo comenzará la Superliga: “Podemos tardar otro año más, pero tenemos que convencer a todos los estamentos. Llevamos dos o tres años trabajando en esto. Si llegamos al acuerdo con la UEFA, nosotros lo haríamos ahora. Si no se llega al acuerdo, habrá que esperar una año”.

