¿El mejor fichaje del mercado? Dos clubes de la Premier League pelean por quedarse con el Kun Agüero

Uno de los nombres más rutilantes que estará a disposición en el próximo mercado de pases es, sin dudas, el de Sergio Kun Agüero. En las últimas semanas el delantero argentino anunció públicamente su salida del Manchester City y varios clubes comenzaron a moverse

Con Lionel Messi hoy más cerca de quedarse en Barcelona, el hombre surgido de la cantera de Independiente pasó a ser el más codiciado en la próxima ventana de transferencias al tener el pase en su poder.

Aunque aparece como opción para reforzar el ataque del Barcelona, Paris Saint Germain y Juventus, según informa el Evening Standard, el argentino podría continuar en Inglaterra, seducido por la posibilidad de seguir haciendo historia en la Premier League.

El Kun, que es el máximo goleador histórico del club Ciudadano, actualmente es el mejor goleador extranjero que participó del campeonato británico y se ilusiona con seguir escalando peldaños dentro de este selecto grupo.

Agüero lleva convertidos 181 tantos y aparece en la cuarta posición, a sólo seis de alcanzar a Andy Cole (187). Aunque el líder Alan Shearer parece inalcanzable (160), los 208 del escolta Wayne Rooney parecen un objetivo más que accesible en caso de firmar un contrato por dos o tres temporadas. El rotativo también hace foco en que el albiceleste se encuentra adaptado al país, luego de de 10 temporadas y 13 títulos (4 Premier League, una FA Cup, tres Supercopa de Inglaterra y cinco Copa de la Liga).

El principal interesado en contratarlo es Chelsea, entidad que corre con ventaja ya que es una de las pocas en condiciones de pagarle los 13 millones de libras que percibe actualmente (aproximadamente 18 millones de dólares).

Pese a la contratación del alemán Timo Werner a mediados del año pasado a cambio de 53 millones de euros, tanto Roman Abramovich (dueño del Chelsea) y Marina Granovskaia (directora deportiva del club) buscan dar un nuevo salto de calidad en la ofensiva. Vale destacar que el argentino, pese a que tiene un presente irregular y con poca actividad producto de diferentes temas de salud, posee un promedio de 18 goles por torneo en la Premier League desde que arribó al Manchester City en 2011.

Tomas Tuchel, por su parte, no ocultó su gusto por el ex Atlético Madrid: “Tenemos un gran respeto por el Manchester City y Sergio Agüero, que es un gran jugador para ellos. No necesito hablar de sus logros, es un jugador de clase mundial”. Y luego, añadió: “Es excepcional y habla por sí solo. Sigue siendo jugador del City y todavía les ayudará a conseguir sus objetivos, que choca con los nuestros porque peleamos por las mismas cosas”.

El otro apuntado por The Blues es Erlin Haaland, el joven atacante de 20 años de la selección de Noruega que llamó la atención de clubes como Barcelona y Real Madrid (su padre y su agente, Mino Raiola, se reunieron con los mandatarios de los clubes españoles). Sin embargo, este es un caso totalmente diferente, ya que los ingleses deberán pagar una enorme suma de dinero para sacarlo del Borussia Dortmund.

En la carrera para quedarse con los servicios del Kun, según apunta The Telegraph, también se encuentra el Tottenham. Los Spurs se encuentran expectantes del goleador ya que es incierto el futuro de Harry Kane, su principal figura (29 goles y 16 asistencias en 41 juegos esta temporada).

Otro punto importante es que tanto los dos clubes de Londres actualmente se encuentran en la puja por conseguir un boleto a competencias internacionales. Chelsea, con 51 unidades, aparece en el quinto lugar, último en brindar un boleto a la próxima Europa League. Tottenham, por su parte, aparece sexto con 49 puntos y fuera de todo.

