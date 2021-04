Ni Barcelona, ni PSG: Kun Agüero tiene como principal interesado a una potencia de la Premier League

Chelsea aparece entre los principales interesados por Agüero (Foto: Reuters)

Algunos se animan a definirlo como la transferencia más destacada del mercado de pases que se avecina si finalmente Lionel Messi continúa en Barcelona. Sergio Agüero ya sabe que cambiará de equipo luego de una década y su condición de futbolista libre lo convirtió en una de las gemas más valiosas a obtener en el período de fichajes que se aproxima.

Su nombre sonó en Barcelona y también en el París Saint Germain, pero desde Inglaterra aseguran que el camino está allanado para que continúe en ese país: Chelsea “está en una posición privilegiada” para acordar la contratación del Kun según afirmó el diario británico Daily Mail en las últimas horas.

El medio citado asegura que el atacante argentino de 32 años tendría como “preferencia quedarse en la Premier League ya que cree que todavía tiene mucho para dar en este país” y señala a The Blues como los que mejor están ubicados dentro de ese tablero de interesados ya que es uno de los pocos equipos que podría “pagar el salario de más de más de 13 millones de libras”, unos 18 millones de dólares. Si bien menciona que Manchester United y Liverpool tienen los recursos financieros para hacerle frente a su pago por temporada, estos equipos no están en la mesa por distintos motivos: Agüero no iría al histórico rival del City y el Liverpool tiene como prioridad invertir en un defensor central.

Chelsea ya había alimentado su potencial ofensivo a mediados del 2020 cuando desembolsó 53 millones de euros para activar la cláusula de recisión del alemán Timo Werner, una de las estrellas en ascenso más requeridas de entonces. En su primer temporada en Stamford Bridge, el atacante de 25 años aportó 10 goles en 39 presentaciones.

Chelsea lidera la carrera por Agüero, aseguran en Inglaterra

Agüero, si bien tuvo una temporada de poca actividad por diferentes temas de salud, tiene un promedio de 18 goles por torneo en la Premier League desde que arribó al Manchester City en 2011. El Daily Mail advierte que el club ciudadano “despide a uno de los mejores jugadores jamás vistos en la Premier League”, pero también aclara que “Agüero está molesto de que la relación termine de esta manera”. Al mismo tiempo, informan que el club de Josep Guardiola ya tiene a tres goleadores en carpeta para reemplazarlo: Erlin Haaland (Borussia Dortmund), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Andre Silva (Eintracht Frankfurt).

Con su contrato con fecha de finalización a mediados de este 2021, el atacante argentino y el club inglés anunciaron días atrás que sus caminos se separarán. “Llegará luego una nueva etapa con otros desafíos para los que me siento en plenitud y que encararé con la misma pasión y profesionalismo que entregué siempre para continuar compitiendo en el más alto nivel”, firmó el Kun, que hasta recibió el llamado de Independiente, el club de sus amores, para repatriarlo, pero él prefiere seguir en Europa hasta –al menos– el Mundial de Qatar 2022.

Con 13 títulos en el City, y a punto de sumarle otra Premier League a sus vitrinas, el Kun podría mudarse de vereda a una entidad que actualmente se ubica en la cuarta colocación del torneo local y pelea con el West Ham por un boleto a la próxima Champions League, teniendo en cuenta que su último título de Premier se dio en la temporada 2016/17 de la mano de Antonio Conte.

Con la confirmación de su partida del Manchester City, su futuro es una incógnita (Foto: Reuters)

