Estalló la interna en Barcelona: aseguran que Luis Suárez se rebeló ante Koeman y buscaría seguir en el club

Luis Suárez y Ronald Koeman, el flamante entrenador del Barcelona

Que el Barcelona ha entrado en ebullición desde el histórico 8-2 recibido ante el Bayern Múnich por la Champions League nadie lo puede desconocer. Sin embargo, la última noticia ha sumado un nuevo capítulo que de confirmarse desatará una fuerte interna en el vestuario del primer equipo.

Hasta el momento, la noticia de que Ronald Koeman afronta una importante limpieza en el plantel era lo que acaparaba toda la atención. Sobre todo porque la primera de las “vacas sagradas” que el DT sacrificará es uno de los referentes del equipo e íntimo amigo de Lionel Messi. Se trata de Luis Suárez.

El uruguayo integra la lista junto con Arturo Vidal, Ivan Rakitic y Samuel Umtiti de los primeros futbolistas que no formarán parte del proyecto del nuevo entrenador. En las últimas horas se especuló con Jordi Alba, otro amigo de Messi, pero que finalmente será tenido en cuenta, junto con Gerard Piqué.

El futuro en el Barcelona de Lionel Messi y Luis Suárez pende de un hilo (Manu Fernandez/Pool via REUTERS)

Al margen de ello, una nueva noticia caldeó aún más el ambiente del Barcelona y es que Luis Suárez se habría rebelado ante Ronald Koeman y buscaría continuar en el club. Desde España, afirmaron que el entorno del delantero ya le hizo saber a la dirigencia que peleará por un lugar. Aunque detrás de la postura del uruguayo habría una importante razón económica.

Según el programa El Chiringuito, Luis Suárez se aferrará a lo firmado para cumplir el año de contrato que le queda (con opción por uno más) con el conjunto culé. Este nuevo problema en la institución radica en que el delantero uruguayo no resignará los 17 millones de euros netos que le corresponden percibir por la temporada pendiente.

Luis Suárez se plantó ante Koeman y anunció que no se irá del Barcelona

“Si ahora me tengo que jugar mi dinero, digo que Luis Suárez no se va del Barcelona. Más que nada porque Luis Suárez y su abogado, que han estado hoy bastante tiempo hablando con el Barça, ya le han dicho que no se van. Luis tiene más de un año de contrato y yo no lo sabía. Te juro, me acabo de enterar ahora”, afirmó uno de los panelistas del programa español.

“Creo que he preguntado 17 veces que me confirmaran la cantidad y 17 veces me han dicho que Luis Suárez tiene de contrato 17 millones netos con el Barça, ni Gareth Bale (Real Madrid) cobra eso. ¡Netos!”, continuó el periodista, quien cerró: “Imaginate que tu y yo cobremos 17 millones netos en el Barça y nos llega hoy un tal Ronald Koeman para que nos vayamos. Jajajaja ¿a dónde? Dame aquí la pasta, cuéntame cómo lo vas a hacer y hablamos”.

El diario Sport afirmó en las últimas horas que el Barcelona facilitaría la salida de Luis Suárez y que no pondría trabas. De hecho, aceptaría abonar un porcentaje de la ficha del delantero y lo dejaría negociar con total libertad con cualquier equipo al que quisiera recalar. Sin embargo, El Pistolero, que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2021, más uno opcional en el caso de completar una cierta cantidad de partidos, no lo ve así y sus abogados ya le hicieron saber el tema financiero al cuadro culé.

Lionel Messi y Luis Suárez, grandes socios del Barcelona (EFE/JuanJo Martín)

El delantero (de 32), en cambio, arribó al Barcelona en 2014 proveniente del Liverpool después de que se hiciera efectiva la transferencia a cambio de 80 millones de euros. En poco tiempo logró adaptarse al plantel y formar una fuerte amistad con la Pulga, con quien además protagonizó una temible dupla en ataque.

El uruguayo hizo historia en la institución a tal punto que se volvió un referente en el ataque azulgrana, siendo el tercer máximo goleador de la historia del club con 198 goles por detrás de Lionel Messi (704) y César Rodríguez (232). Dentro de la institución catalana también consiguió 13 títulos: cuatro Ligas, una Champions League, cuatro Copas del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España.

“Se habla de algunos nombres que dio el presidente, de cambios que se pueden dar, pero nadie me dijo que quieran prescindir de mí; si este es el deseo del club, estaría bien que el responsable que elija hable directamente conmigo”, señaló días atrás Luis Suárez en una entrevista con El País.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

¿Una señal sobre su futuro? Cuáles son los clubes a los que Lionel Messi sigue en redes sociales

Luis Figo se refirió a la posible salida de Lionel Messi del Barcelona y la comparó con su cuestionado pase al Real Madrid

Las listas negras de Koeman: los referentes a los que marginó en los equipos por los que pasó antes de Barcelona

El rey está desnudo: Messi está desnudo

Thomas Tuchel: “Messi sería bienvenido en el PSG”

Messi, decile chau al Barcelona, aunque sea por un tiempito...

Tras la posibilidad de Paulo Dybala, otro argentino aparece en la órbita del Barcelona