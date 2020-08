Luis Figo se refirió a la posible salida de Lionel Messi del Barcelona y la comparó con su cuestionado pase al Real Madrid

El exjugador del Real Madrid y del Barcelona, Luis Figo. EFE/ David Morales Urbaneja/Archivo

En el año 2000 Luis Figo cruzó de vereda. El 25 de julio, el por entonces mediocampista portugués fue presentado como el gran refuerzo del Real Madrid, tras haber brillado cinco temporadas en el Barcelona, en uno de los traspaso más controversiales de los últimos años. Aquella decisión del futbolista de cambiar del elenco catalán al cuadro blanco fue tildada de traición por la afición culé que aún no se lo perdona.

Hoy en día, el Barcelona podría perder a su máxima estrella. Lionel Messi está molesto con la dirigencia, no está convencido del proyecto futbolístico y aún no ha decidido la renovación de su contrato, el cual culmina en junio de 2021. Es por eso que se teme que se marche a otro club.

En este contexto, Luis Figo fue consultado por el diario Marca sobre si cree que La Pulga dará el portazo: “Personalmente creo que no, al menos esta temporada, pero también tengo claro que si un jugador no quiere estar en un equipo, termina saliendo. No hay otra. Es una decisión personal y desconozco lo que piensa, pero creo que este año no se irá. No hay que olvidar que las circunstancias que nos rodean, no son las habituales. Nadie va a pagar su cláusula. Eso seguro”.

Lionel Messi podría estar atravesando sus últimos meses en el Barcelona (Reuters)

El ex futbolista que pasó también por el Inter de Milan recordó que la pandemia ha causado que los clubes no tengan tanto dinero como para afrontar un fichaje de estas características: “Atravesamos un momento delicado, especial. Creo que no es el mejor momento para poder plantear una operación así, de esta magnitud. Todo ha cambiado. Los planteamientos son otros”.

Sin embargo, Messi podría quedar libre en junio y llegar gratis a cualquier club, ya sea el Manchester City, el PSG o hasta el Real Madrid, opción que él no ve viable: “No hay dos historias iguales, ni dos momentos iguales. Son circunstancias diferentes. No tiene nada que ver lo que me sucedió a mí y lo que le puede estar pasando a él”.

Al recibir la insistencia sobre la misma consulta, Figo fue claro: “Veo casi imposible que pase algo parecido a lo que ocurrió conmigo”.

A su vez, el portugués ganador del Balón de Oro en 2000 y elegido también como el mejor del mundo por la FIFA en 2001, sostuvo que el Barcelona no podrá realizar la renovación que pretende porque las circunstancias económicas se lo impedirán: “Es normal después de una derrota así que se diga de todo, de la necesidad de hacer limpieza, pero pasan los días y te das cuenta que no puede ser. Hay que tener tranquilidad, analizar todo. El momento es muy duro, pero la realidad económica manda”.

Luis Suárez y Arturo Vidal tienen los días contados en el Barcelona (Reuters)

Pese a la mirada de Figo, la reestructuración del Barcelona comenzó a paso firme. Después de la destitución de Quique Setién como entrenador del primer equipo, Ronald Koeman llegó a la entidad catalana con la difícil tarea de depurar un plantel cargado de jugadores experimentados.

Luis Suárez fue la primera figura en caer. Según informaron los medios catalanes Sport y Mundo Deportivo, el holandés le comunicó al delantero, quien se encontraba de vacaciones, que no estará dentro de su proyecto y el objetivo de la dirigencia es buscarle un nuevo destino antes de la reanudación de los entrenamientos. La misma situación es la que atraviesa Arturo Vidal, quien también acaba contrato a mediados del 2021. Sin embargo, el chileno pareciera tener un destino más asegurado ya que cuenta con varios pretendientes de la Serie A como el Inter o la Juventus de Andrea Pirlo.

También hay otros grandes nombres que caminan por la cuerda floja como el caso de Ivan Rakitic, Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets.

