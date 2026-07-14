Colombia

Juzgado anuló la formulación de imputación de cargos contra Daniel Quintero por el caso “Aguas Vivas”

Al exalcalde de Medellín se le habían endilgado los delitos de peculado por apropiación en favor terceros y prevaricato por acción

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Christian Salazar, abogado defensor del exalcalde de Medellín, indicó que la Fiscalía incurrió en errores técnicos al formular la imputación contra Daniel Quintero - crédito @QuinteroCalle/X
La Fiscalía inició una investigación contra Daniel Quintero por la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín para restituir ilegalmente un lote - crédito @QuinteroCalle/X

El Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia anuló la formulación de imputación de cargos que hizo la Fiscalía contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, actual superintendente Nacional de Salud, por los delitos de peculado por apropiación en favor terceros y prevaricato por acción.

El ente acusador inició una investigación formal contra el exalcalde por el caso “Aguas Vivas”, que consistió en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín para restituir ilegalmente un lote. A juicio de la Fiscalía, Daniel Quintero habría participado en el entramado, junto con otros exfuncionarios de la administración.

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“Los elementos materiales probatorios indican que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, como parte de conciliación prejudicial los exservidores habrían intentado favorecer económicamente a los particulares Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, y así poder pagarles 40.509.311.965 de pesos, que correspondían al valor del predio”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

El juzgado anuló la imputación debido a fallas que tuvo durante la formulación de los cargos endilgados, lo cual “configura un déficit tan grave que afecta el derecho a la defensa”.

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El secretario General de la Superintendencia de Salud, Esteban Restrepo, reaccionó a la decisión del juzgado en favor del exalcalde de Medellín.

Se cae la imputación contra Daniel Quintero y sus funcionarios en el caso Aguas Vivas. Los errores de la Fiscalía eran evidentes. Lo imputaron en plena campaña electoral con claros fines políticos, situación que fue aprovechada por sectores rivales para afectar su imagen y obtener ventaja electoral. Felicitaciones, @QuinteroCalle. Esperamos que la justicia actúe también contra quienes utilizaron el aparato judicial para impulsar esta canallada”, escribió en X.

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