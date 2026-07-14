Lima desafía al invierno 2026: 41 días de ola de calor diurno y noches cálidas

Lima Metropolitana atraviesa una ola de calor diurno de 41 días consecutivos en pleno invierno 2026, un fenómeno que ha sorprendido tanto a residentes como a expertos, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Las temperaturas máximas han superado los registros habituales para esta estación, impulsadas por la persistencia de aguas cálidas frente al litoral peruano asociadas al fenómeno El Niño Costero.
Un invierno atípico
El Senamhi detalló que este lunes 13 de julio las estaciones meteorológicas registraron 27,3 °C en el Callao, 28 °C en Jesús María y 28,5 °C en La Molina, valores superiores en aproximadamente 9 °C a los rangos típicos del invierno limeño.
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Este escenario vino acompañado de noches cálidas: durante 70 noches consecutivas, las temperaturas mínimas se mantuvieron elevadas, con 21,6 °C en el Callao, 18,2 °C en Jesús María y 16,4 °C en La Molina. Estas cifras, según la institución, se ubican hasta 5,6 °C por encima de lo normal.
Las causas de este invierno inusual han sido explicadas por el organismo meteorológico. “Este comportamiento responde a las condiciones cálidas del mar ocasionadas por El Niño Costero, las cuales influyen directamente en el incremento de las temperaturas del aire en la franja costera”, señaló la entidad.
La situación actual revive el recuerdo del evento de 1997, cuando Lima y Callao acumularon 85 días con temperaturas superiores a los 30 °C, según datos del meteorólogo Abraham Levy.
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El propio Levy subrayó la magnitud de la anomalía al afirmar: “+25,6 ℃ hoy en Lima-Callao, la mayor anomalía de temperatura máxima (+6,15 ℃) desde 1997”, según publicó en su cuenta de X, acompañado de un gráfico sobre la evolución térmica en el aeropuerto capitalino.
El especialista añadió que, durante los últimos dos años, no se habían registrado valores tan elevados en la región durante la estación más fría.
Perspectivas y recomendaciones ante el fenómeno
El pronóstico oficial del Senamhi anticipa que estas temperaturas elevadas continuarán durante las próximas semanas, especialmente en la costa central.
Se prevé que Lima Metropolitana mantenga valores cercanos a los 29 °C en distritos como La Molina, Ate y Santa Anita, mientras que en zonas próximas al litoral los termómetros oscilarán entre 21 °C y 27 °C. El incremento del brillo solar elevará también los niveles de radiación ultravioleta.
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La ingeniera meteoróloga Andrea Holguín, especialista en Monitoreo de Tiempo y Clima, explicó que el calentamiento del mar favorece la formación de masas de aire más cálidas y húmedas, mientras que el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur permite el ingreso de vientos del norte.
“Al ingresar los vientos del norte traen esa humedad cálida, esa masa de aire caliente hacia nuestras costas. Esto rompe las nubes, disminuye la nubosidad y empieza a ingresar el calor”, puntualizó Holguín.
Frente a este panorama, el Senamhi y especialistas como Levy y Holguín han reiterado la importancia de seguir las recomendaciones para proteger la salud: usar bloqueador solar, sombreros de ala ancha, lentes con protección UV, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m. y mantenerse hidratado. Además, se sugiere estar atentos a los pronósticos oficiales y adaptar las actividades diarias al clima inusual.
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