Esta es la identidad de los dos soldados asesinados en Chocó tras secuestro de 39 personas atribuido al ELN

Los soldados Elibert Ducuara y Jean Carlos Vallejo fueron asesinados por el ELN, tras verificar el secuestro de 39 personas - crédito Ejército Nacional captura de pantalla Google Maps

Voceros del Ejército Nacional confirmaron las identidades de los dos soldados asesinados durante una operación militar en la vía entre Quibdó y Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó, luego del secuestro de 39 personas atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, se trata de los dos soldados profesionales, Elibert Ducuara Mosquera, y Jean Carlos Vallejo Vargas, que atendieron con una comitiva militar la emergencia. Además de ellos dos, otros cinco militares resultaron heridos.

Los dos soldados que murieron tras la activación de un artefacto, en medio de un operativo en Chocó para liberar a los 39 colombianos secuestrados por el ELN - crédito Ejército Nacional

“En desarrollo de esta operación, orientada a proteger la vida y la libertad de los colombianos, nuestros soldados profesionales Elibert Ducuara Mosquera y Jean Carlos Vallejo Vargas ofrendaron su vida cumpliendo el más alto deber con la Patria”, dijo el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante General de las Fuerzas Militares, en reconocimiento de los dos uniformados.

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Según el comunicado militar enviado desde la Séptima División del Ejército Nacional, los hechos ocurrieron la mañana del 14 de julio de 2026, cuando integrantes del grupo armado ilegal retuvieron a los pasajeros —entre ellos dos menores de edad— de dos vehículos de transporte público y bloquearon la carretera.

Horas después, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, notificó que el Ejército Nacional extrajo “con éxito a las 39 personas que se encontraban retenidas en la vía Quibdó-Medellín por el bloqueo por parte del ELN en donde se instrumentalizaron los buses en que se transportaban como parte del ataque que sostienen sobre nuestro territorio”.

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La mandataria departamental aseguró que las víctimas se encuentran bien. “No obstante, el Icbf hará presencia en la XV Brigada para verificar formalmente la condición de los menores”.

Gobernadora de Chocó comunicó el rescate de 39 personas secuestrados - crédito @NubiaCarolinaCC/X

Córdoba agradeció a las autoridades por su reacción para salvaguardar la integridad de las víctimas de estos hechos. “A esta hora continúan las operaciones para normalizar las condiciones de orden público en este importante corredor vial”, concluyó.

La reacción militar al secuestro

Por su parte, desde la Brigada 15 se informó que, tras recibir la alerta del rapto de los civiles, sus unidades desplegaron equipos del Grupo Liviano de Caballería No. 9, apoyadas por tropas del Batallón de Infantería No. 12 Primero de Línea y del Batallón de Operaciones Terrestres No. 26, con respaldo de la Fuerza Aérea Colombiana.

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El objetivo de la operación era liberar a las personas secuestradas con la mayor prontitud y restablecer la circulación en el corredor vial que une a los municipios de Carmen de Atrato con Quibdó.

Sin embargo, dicha intervención desencadenó en una confrontación armada y la activación de un artefacto explosivo del grupo armado que causó la muerte de los dos soldados y las lesiones en los cinco uniformados que fueron remitidos a centros asistenciales cercanos.

Para las Fuerzas Militares el ataque se trató de una “cobarde acción” y una violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario, debido a que puso en riesgo la vida e integridad de personal militar y civil.

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En el Ejército Nacional lamentaron el deceso de los soldados profesionales y expresaron un mensaje de solidaridad y condolencias a sus familias, al tiempo que se confirmó el uso de protocolos de acompañamiento psicológico con apoyo integral para los allegados de las víctimas.

El general Hugo Alejandro López confirma el traslado en helicóptero de los liberados a la Brigada 15 en Quibdó - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Además, se anunció que se mantuvieron las operaciones en la zona para liberar a los civiles retenidos y garantizar la seguridad de quienes transitan por la vía afectada, tras el operativo.

Desde el Ejército Nacional se reiteró el compromiso con la protección de la población civil y el restablecimiento del orden público en el departamento de Chocó. El despliegue de capacidades continuará, según el comunicado, con el fin de contrarrestar las acciones del ELN y restablecer la normalidad en la región.

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